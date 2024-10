Cindy Meza quiere ganar la 5ta Carrera Atlética El Sol de San Luis

A pesar de que en dos ediciones consecutivas se ganó el premio a la mejor potosina del evento, se le ha negado el triunfo en la carrera atlética de El Sol de San Luis en sus 10 kilómetros, a la destaca atleta Cindy Meza.

Sin embargo como dice el lema “No hay quinta mala” y en este 2024 Meza Domínguez buscará en la lid, en el marco del 72 aniversario del diario e los potosinos, por fin lograr ese triunfo del que se ha quedado cerca, peleando el sitio de honor a las corredoras africanas.

La menudita atleta, que en la actualidad corre para el equipo Maratón Track MX de la Ciudad de México, en el año 2018 cuando se festejó el 66 aniversario se ubicó en los 10K en la tercera posición con un tiempo de 38 minutos 42 segundos. Al siguiente año, en el 2019, finalizó en la segunda posición con un crono de 38:29.

Cortesía / Cindy Meza

“Es una carrera que me sienta bien, se corre en una ruta plana, en el centro histórico y calles aledañas. Me ha ido bien y si otra cosa no sucede, estaré este año corriendo con El Sol de San Luis, a ver si ya se me da la victoria”, expresó Cindy Meza, en entrevista.

Cabe mencionar que de un año y medio a la fecha, la potosina ha ido en ascenso en el atletismo de ruta, conquistando triunfos y buenos lugares en eventos nacionales, pero también en competencias internacionales, principalmente en Guatemala.

También este año, en julio ganó los 10K simultáneos al Maratón Internacional Tangamanga, y el pasado domingo se impuso en la carrera atlética universitaria 10K de la UASLP, su alma mater, en la cual ya ganó el medio maratón.

Cortesía / Cindy Meza

En lo que se refiere a pista, cerró temporada con un cuarto lugar nacional en los 10 mil metros planos en el Campeonato de Primera Fuerza en la pista del Comité Olímpico Mexicano.

“Me he enfocado más en mi preparación, el cambio de equipo me favoreció y las lesiones me han dejado dar mi mayor esfuerzo en cada competencia, por lo que espero cerrar el año con triunfo el 8 de diciembre en la carrera de El Sol”, sentenció.

Por último, quienes deseen inscribirse a la 5ta. Carrera Atlética El Sol de San Luis de 3 y 10 kilómetros, lo pueden hacer en los puntos de Tu Tiempo a Tiempo, en las instalaciones de El Sol en Avenida Universidad 565, y en línea https://tutiempoatiempo.net/carrera-el-sol-de-san-luis-2024/ El costo durante todo este mes y el siguiente está en preventa a solo 350 pesos, con derecho a playera Nemik de manga larga.