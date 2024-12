Cindy Meza, la campeona del Medio Maratón San José Costa rica 2024

De principio a fin la potosina Cindy Meza dominó el Medio Maratón San José Costa Rica 2024 y se agenció el triunfo absoluto en la rama femenil, en el evento que reunió a 3 mil participantes en las distancias de 5, 10, 21 y 42 kilómetros.

Meza Domínguez completó los 21K con un tiempo de 1 hora 18 minutos 26 segundos, para cruzar en primer lugar, ganar la categoría elite y ser la campeona absoluta femenil.

La nacida en San Luis Potosí capital hace 32 años, solo en los primeros kilómetros fue apretada por las rivales, pero rápido tomó la punta y ya no la soltó, para llegar a la meta con gran ventaja sobre el segundo lugar que fue la corredora local Rosibel Salazar Araya, de 34 años, que paró los relojes en 1 hora 26 minutos 51 segundos, poco más de ocho minutos de diferencia con la mexicana.

Cortesía / T.V. Correr y más

En la tercera posición arribó la africana de 22 años, Tevah Gevelber, con un crono de 1h35:38. Ella fue la triunfadora de la categoría 18 a 24 años, por lo que en realidad la tercera de la Elite fue la tica Anielka Chávez Martínez, de 29 años, con 1h38:18 y que arribó en la sexta posición general.

Al final de la competencia, Cindy Meza comentó a la prensa costarricense “me sentí muy bien, siempre es un gusto correr en San José, me agrada. No tuve problemas para lograr la victoria. El triunfo se lo dedico a todo mi equipo Maraton Track, a mi entrenador Enrique y a mi pareja allá en San Luis Potosí. Me agrada venir a Costa Rica y si puedo volveré el otro año”.

La edición 28 del Medio Maratón se realizó en la capital costarricense bajo una temperatura de 15 grados centígrados. El recorrido fue exigente y pasó por lugares emblemáticos de la capital como el Estadio Nacional (salida y meta), Parque Metropolitano La Sabana, la entrada de la Ruta 27 Paseo Colón, Avenida Segunda, Plaza de la Cultura, Museo Nacional, entre otros sectores de San José.

Cortesía / T.V. Correr y más

A las 7:00 de la mañana arrancó el maratón de 42 kilómetros 195 metros y posteriormente los 21K, 10K y 5K, viviéndose una gran fiesta atlética en la capital de Costa Rica.

El dato

Cindy Meza Domínguez ya había tenido buenos resultados corriendo en Costa Rica.