César Morales califica a la Copa Panamericana de campo traviesa

Con un meritorio segundo lugar en el Campeonato Nacional de Campo Traviesa realizado en Querétaro el pasado sábado, el potosino César Daniel Morales obtuvo su calificación a la Copa Panamericana que se realizará en Victoria, Brasil en el mes de marzo de 2022.

Morales Monreal tomó parte en la categoría juvenil que cubrió la distancia de 8 kilómetros en tierras queretanas, finalizando con un tiempo de 27 minutos 58 segundos, que le valieron para ubicarse en el segundo sitio general y así lograr el boleto a la justa panamericana.

Solo fue superado por Emmanuel López de Querétaro quien logró el primer sitio con 27.51, mientras que la tercera posición fue para el chiapaneco Brayan Vázquez con 28.26, para completar el podio.

En sus primera declaraciones luego de la competencia, comentó: "estuvo cansada la competencia porque había muchos ascenso, pero contento por el resultado. Fue una carrera de mucha estrategia donde la idea era no despegarme de los punteros y se logró el objetivo al final con el segundo puesto. Tuve como rivales fuertes en la prueba pues había algunos que aunque son juveniles como yo, ya han participado en eventos nacionales, sin embargo no me fije en eso y salí a hacer mi competencia. Le dedico esto a mi entrenador, papá, familia, bisabuela, amigos y todas las personas que me han venido apoyando".

Cabe mencionar que en esta misma prueba tomaron parte otros cuatro potosinos, Ricardo Yahir Amador que se ubicó en el doceavo lugar con crono de 29.03; Alonso Rodríguez en el lugar 40 con 30:58; Alejandro Hernández y José Armando Baldazo, quienes no terminaron la prueba.

En total participaron 89 atletas en la Juvenil varonil 8K de todo el país, 73 finalizaron la competencia y 16 no cruzaron la meta.

EL DATO

César Daniel Morales Monreal es integrante de la Escuela de Triatlón de Soledad de Graciano Sánchez. Su entrenador es Aníbal Ibarra.

La información deportiva más reciente que "El Sol de San Luis" tiene para ti; haz click aquí