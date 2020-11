Cerraremos el torneo con total entrega: Rigoberto Esparza

A pesar de que Atlético de San Luis ya no califica a liguilla en la Liga MX Femenil, para el director técnico del equipo Rigoberto Esparza, los dos partidos que le faltan por jugar del actual torneo, son importantes para seguir madurando y que las jugadoras aprendan de esos errores que cometieron con el pasar de las jornadas.

"Sabemos que ya no podemos calificar pero a nosotros nos sirven estos dos próximos partidos, uno en casa y otro de visita, para aprender, madurar y seguir mejorando, corregir los errores que hemos tenido. Vamos a salir a jugar a tope ambos encuentros y aprovecharlos al máximo para seguir acortando en aprendizaje esa diferencia que existe entre nosotros con relación a los otros equipos de la Liga MX Femenil".

En cuanto al siguiente rival que será Necaxa el domingo 15 de noviembre, el timonel afirmó que buscarán sumar tres puntos más.

"Se nos viene Necaxa en casa y no queda más que salir a ganar. Ellas también han sido irregulares, pero tiene jugadoras desequilibrantes, no les preocupa tener la pelota, pero aprietan en todo el terreno, son muy paciente en su juego y no serán fáciles. Ya estaremos analizándolas mejor en estos días previos para tener una estrategia que nos permita sacar la victoria".

Y del partido ante Santos Laguna, que no fue transmitido por ninguna televisora ni en redes sociales y poco se pudo saber del desarrollo del partido, comentó: "Desafortunadamente no tuvimos ante Santos esa contundencia, el partido fue muy parejo y los errores fueron los que marcaron la diferencia. Lástima del resultado que no se dio, pero veo a mi equipo cada vez mejor.

Cierto que es complicado pedir resultados cuando en tan corto tiempo tienes que cambiar tantas cosas, pero así como avanzamos en detalles, salen otros que debemos corregir y así sucesivamente. Esto es ir paso a paso y no desesperarse", agregó.

LA FRASE

"Hemos sido muy irregulares en el torneo, pero estamos trabajando para mejorar eso y convertirnos de un equipo participante a uno protagonista": Rigoberto Esparza, DT Atlético de San Luis femenil.

EL DATO

Atlético de San Luis cierra el torneo con dos partidos más: de local ante Necaxa y luego visita ante Mazatlán

Te puede interesar esta nota: La potosina Gloria Murillo eliminada del Exatlón 2020