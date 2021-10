Cecilia Aldrete en el Top 5 de mexicanas en el Maratón de Berlín

La potosina Cecilia Aldrete participó en el Maratón de Berlín 2021 y logró ubicarse entre las cinco mejores mexicanas que completaron los 42 kilómetros 195 metros por las calles alemanas.

El tiempo de Ana Cecilia fue de 3 horas 12 minutos 26 segundos, siendo sus parciales: 1h35:28 en los 21K, 2h16:14 en los 30K, 2h39:06 en los 35K y 3h02:41 en los 40K.

"Agradecida con mi cuerpo de lo increíble que se comportó. Con un clima desfavorable para mi, por lo que no me quedó otra que apostarle a la prudencia; disfrutar y agradecer cada paso que daba, aunque si me costó, pero goce sufriendo. Sabe Dios pero iba muy contenta y terminé bien", escribió la atleta oriunda de la capital potosina.

Y agradeció a sus entrenadores Juan Armando Quintanilla y Francisco Matamoros todos sus consejos e indicaciones para poder cumplir una meta más en su exitosa carrera deportiva.

Ana Cecilia Aldrete Mejía ha corrido los mejores maratones del mundo, así como algunos medio maratones, pero además de ser una buena corredora de ruta, también ha destacado en eventos nacionales de duatlón y triatlón, pues le encanta también el ciclismo y la natación.

Cabe mencionar que su mejor tiempo en la prueba de maratón es de 3 horas 06 minutos 43 segundos, el cual lo realizó el 25 de febrero de 2019 en Tokio, Japón, por lo que esa crono le valió ubicarse ese año en el lugar 73 entre las mejores cien maratonistas mexicanas

Además está cataloga como una de las cuatro mejores potosinas en esa distancia. Las otras dos son Gloria Ramírez quien ganó el Maratón de la Ciudad de México 1988 (2h47:10), Laura Palomino y Cindy Meza.

En cuanto al Maratón de Berlín 2021, la mejor mexicana fue Aurora León con 2h58:16; seguida de Anabel Cordero con 3h08:30, Araiz Arriola con 3h11:14, Dulce Maria Coba con 3h11:54 y en quinto puesto la potosina.