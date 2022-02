CB Santos de San Luis ¿De regreso a la LNBP?

Comienzan los preparativos de cara a la temporada 2022 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y con ello la confirmación de los diferentes equipos que tomarán parte en este campeonato; y fue por medio de una publicación de Astros de Jalisco en sus redes sociales que volvió a aparecer el nombre de CB Santos de San Luis para esta temporada.

La quinteta tapatía, publicó un video en sus redes sociales donde hace mención de su poderío dentro de la LNBP y confirma su participación en la CIBACOPA, ahí aparece los logotipos de los equipos que participan en esta organización, entre los que sale a relucir el escudo de CB Santos.

Archivo | El Sol de San Luis

Han pasado dos años desde que la quinteta celestial no toma parte en el máximo circuito de baloncesto de nuestro país, a pesar de que la LNBP no ha suspendido actividades en este par de años, la pandemia por Covid-19 ha orillado a que los potosinos no estén incluidos entre los equipos de esta organización.

Aunque la temporada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional arranca hasta el mes de septiembre, se espera que pronto la directiva celestial, encabezada por Víctor Mariscal, dé a conocer su postura respecto al futuro de esta organización y podamos ver de nuevo al equipo potosino en la duela del Auditorio Miguel Barragán.

Archivo | El Sol de San Luis

La temporada pasada tomaron parte diez organizaciones, donde el conjunto de Fuerza Regia se proclamó como monarca, ahora se espera que con la reapertura de actividades se incremente el número de escuadras para este 2022.