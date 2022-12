Catorce medallas cosecharon los Osos en Copa Jalisco 2022

Tres medallas de oro, seis platas y cinco bronces fue el saldo positivo del equipo Osos del INPODE en la Copa Jalisco 2022 de lucha grecorromana, que se disputó en la Perla Tapatía los días 9 y 10 de diciembre.

Los dirigidos por Humberto Sánchez Ibarra y Enrique Aguilar Zermeño dejaron constancia de su calidad en el evento realizado en las instalaciones del Polideportivo II.

Varias veces subieron al podio los integrantes del equipo Osos en la Copa Jalisco 2022. / Cortesía INPODE

Los resultados oficiales fueron los siguientes: Evelyn Nahomí Guzmán García, en la categoría Under 20 femenil 50 kilogramos, logró traerse el primer lugar de la competencia, al igual que Eduardo Martínez, en la categoría Under 11 libre 57 kilos y Jonathan Sánchez Ibarra en la categoría Under 11 libre 34 kilos.

Quienes se colgaron la presea de plata fueron: Ronaldo Rositas Alvarado en la categoría Greco adultos, de 87 kilogramos; al igual que Salomón Sánchez Ibarra en la categoría Under 15 libre 52 Kilogramos, y Santiago Pineda Peña en la categoría Under 15 libre 57 kilogramos.

Varias veces subieron al podio los integrantes del equipo Osos en la Copa Jalisco 2022. / Cortesía INPODE

En la rama femenil, también lograron plata: Estrella Maricruz Rodríguez García, en la categoría Under 20 50 kilogramos, Diana Abigail Cruz Cerda, en categoría Under 20 f 53 kilogramos y Alondra Giselle Álvarez Luna Under, en la categoría 20, 57 kilogramos.

En lo que se refiere a los bronces: Erick Elián Monsiváis en categoria Under 20 libre 74 kilogramos; Adrián Monreal, en la categoría Under 20 Greco 66 kilogramos; Olga Zuhey Arriaga en la categoria Under 20 Femenil 53 kilogramos; Andrea Ximena Arreguin en la categoria Under 20 femenil 57 kilogramos, así como Renata González en la categoría Under 11 femenil 56 kilogramos.

Varias veces subieron al podio los integrantes del equipo Osos en la Copa Jalisco 2022. / Cortesía INPODE

Las que finalizaron cerca del podio, en cuarto sitio fueron: Evelyn Hernández en la categoria Under 20 femenil 53 kilogramos, y Angela Aurora Jalomo, en Under 20 femenil 57 Kilogramos.

Y también hubo representación infantil por San Luis Potosí obteniendo las siguientes posiciones: Samantha Ramos Agundis, segundo lugar en la categoría Under 7 mixto 24 kilogramos; Miriam Romina Estrada López, cuarto lugar en la categoría Under 9 mixto 26 kilos, y María Renata Estrada López Under 7 mixto 24 kilogramos que se ubicó en séptimo lugar.

EL DATO

Evelyn Guzmán, Eduardo Martínez y Jonathan Sánchez se colgaron las tres medallas de oro.