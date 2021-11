Carlos Muñoz reconocido con presea Trayectoria de Éxito 2021

El exfutbolista profesional potosino fue galardonado por su carrera deportiva y ser todo un ejemplo.

Roberto Mirabal | El Sol de San Luis

En su tierra natal y en vida, el ingeniero Carlos Eduardo Muñoz Remolina fue homenajeado y recibió el premio Trayectoria de Éxito 2021, junto a otros once destacados potosinos.

La Fundación Trayectoria de Éxito reconoció la excelente carrera deportiva que como futbolista profesional tuvo Carlos Muñoz, quien no solo en las canchas ha sido un ejemplo a seguir, sino como persona por su don de gente y valores que siempre pregona.

En la reseña que presentaron durante la ceremonia especial realizada en el majestuoso Teatro de la Paz, se destacó que Carlos Eduardo se desempeñó como mediocampista, nació el 8 de septiembre de 1959 en San Luis Potosí, SLP, y jugó para los equipos profesionales Atlético Potosino y Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Fue seleccionado nacional mexicano para asistir a Juegos Panamericanos, al Mundial Juvenil en Australia y jugó como titular en el Mundial México 1986 que se realizó en nuestro país, al lado de Javier Aguirre y Manuel Negrete, compañeros de posición.

Ya retirado ha sido por 11 años asistente técnico y director de fuerzas básicas de Tigres de la UANL, además de contar con su título de director técnico avalado por la Federación Mexicana de Fútbol.

En su testimonial, Muñoz Remolina comentó que siempre en su familia el deporte estuvo muy presente, siendo el sexto de siete hermanos, dos de los cuales, Rolando y Jorge Alberto "Ursus", fueron basquetbolista y futbolista profesional, respectivamente.

"De niño fui muy enfermizo con muchas bronconeumonías y tuve que recibir ayuda de cámaras de vaporizaciones. Pero afortunadamente salí de eso y pude practicar el béisbol, baloncesto y fútbol, decidiéndome por este último, gracias a recibir una oportunidad para jugar profesionalmente que me consiguió mi hemano Jorge Alberto. No fue fácil llegar, pero creo que se hicieron buenas cosas y me quedan gratos recuerdos".

Por último afirmó que siempre ha tenido presente tres aspectos en su vida, "Dios como mi guía, mi familia como motor y los sueños como fuente de inspiración. Además de su destacada carrera deportiva, Carlos también se recibió como ingeniero industrial en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

"Para mi el éxito no es fama ni riqueza, es una lucha diaria en todos los sentidos", afirmó Carlos Muñoz Remolina.

El exfutbolista profesional Carlos Muñoz Remolina fue reconocido en su tierra natal. / Cortesía Fundación Trayectoria de Éxito (FTE)

Carlos Muñoz estuvo acompañado de su hermano Alejandro durante la ceremonia. / Cortesía Alex Muñoz.

Excelente deportista y persona Carlos Muñoz. Aquí con su esposa previo a la ceremonia. / Cortesía FTE