Carlos, Hugo y Edwin; tres jóvenes que debutaron en el atletismo con El Sol de San Luis

La Carrera de El Sol de San Luis marcó el comienzo de varios deportistas, entre ellos Carlos Ruiz, Hugo Mireles y Edwin Sánchez quienes recuerdan con mucho agrado que fue precisamente en esta competencia atlética donde iniciaron con esta actividad de la cual se enamoraron y ahora no pueden dejar.

El primero de ellos es Carlos Ruiz García, quién tenía 15 años, cuando participó en la edición 2022 de la competencia organizada por esta casa editorial, recuerda que participó en unos 3 km, pero ahora va por más pues dice estar listo para aventurarse al 10k, pues para él es como una superación el concluir esa distancia.

“Me deja es una satisfacción y superación ya que en este deporte para hacer cada día mejor hay que estar ser constante, no sólo entrenar dos veces, tres veces al día o los fines de semana, para este deporte hay que entrenar todos los días y ser constante y esta carrera la verdad es muy bonita, me gusta mucho porque aparte es una de las últimas de la temporada y me gusta cerrar la temporada con esta bonita carrera”, comentó.

Por su parte, Hugo Mireles, recuerda que aquella competencia atlética la hizo con su papá y desde ahí quedó flechado por esta disciplina, pues le deja un gran sabor de boca, el poder cruzar la meta sin importar el tiempo.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

“Es satisfacción porque ya completaste una carrera que tenías planeada hacer, entonces sientes satisfacción más que nada de que hiciste el trabajo bien o te faltó mejorar algunas cosas, pero siempre se aprende”, mencionó.

Al igual que Carlos y Hugo, Edwin Sánchez ya se está empezando a preparar para la competencia atlética de la que tiene buenos recuerdos, pues él participó en 3 km y le gustaría mejorar sus tiempos en la próxima competencia que se realizará el 8 de diciembre.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

“Me sentí bien, fue una buena sensación porque acabé porque fue buena marca la que hice esa vez, estaba apenas estaba iniciando a correr. La sensación fue buena de que acabé, digamos que no me paré ni nada de eso. Estoy entrenando bien toda la semana, a veces estoy haciendo doble sesión”, compartió.

Los tres deportistas, integrantes del Canel's Avco que dirige Aníbal Ibarra, coincidieron en que esta carrera atlética presenta un recorrido atractivo por el Centro Histórico Y que mejor hacerlo en un domingo por la mañana en compañía de amigos y familiares.

“Invitó a todos los corredores, aunque no sean dediquen a esto, que nada más lo hagan por gusto, que vayan porque es una bonita carrera por su recorrido y más que nada por las distancias, la variación de distancias y pues yo animaría a la gente que participa en esta carrera”, dijo Carlos Ruíz.

Para poder participar te tienes que inscribir por 400 pesos y tendrás derecho a playera Nemik manga larga, número con chip desechable, bolsa ecológica Steren y regalos de los patrocinadores, si quieres hacerlo en línea puedes consultar esta página: tutiempoatiempo.net/carrera-el-sol-de-san-luis-2024