Capitán del Atlético de San Luis acepta el mal torneo

Tal como es Javier Güemez habló claro y conciso, no puso excusas ni justificaciones ante el mal torneo que ha tenido Atlético de San Luis, y que ya está virtualmente eliminado de avanzar de menos al Play In.

El capitán del equipo afirmó que trabajaron en componer la situación, pero los errores que siguieron cometiendo los hundieron y ahora solo queda cerrar con dignidad bien el Clausura 2024.

Cristian Robledo

“Qué más puedo decir, los errores que cometimos se ven reflejados en los resultados del torneo, a la gente que le corresponde y le compete (directiva) nos analizará a cada uno individualmente al final, ustedes como prensa seguramente también nos analizan y sabrán perfectamente lo que hemos dejado de hacer; el bajón de juego que tuvimos fue más que notable, al principio del torneo teníamos otros objetivos, otras aspiraciones, pero ahora en el presente no estamos para eso, estamos para dar un cierre digno a nuestra institución, a nuestra afición y pensar en el siguiente torneo”.

Ahondó que ahora no solo es cerrar dignamente el torneo, sino “que tenemos un gran compromiso en estos tres partidos con nosotros mismos, porque la verdad esta institución no se merece estar en los últimos dos o tres puestos de clasificación, vamos a buscar pelear por los 22 puntos y quedar lo mejor ubicados en la tabla”.

Cristian Robledo

Sobre el hecho de que no haya descenso, quien porta la playera número 16 en los dorsales y llegó hace unas semana a 100 juegos con los colores rojiblancos, comentó: “el hecho de que no haya descenso no quiere decir que no nos preocupe, porque si yo no tengo buenos resultados, me quedo sin trabajo, a pesar de ese aspecto, esa es mi presión, imagínate cómo están los de Tijuana que no le han dado la vuelta al problema, por consiguiente, haya o no descenso, tengamos o no tengamos problemas, debemos salir a ganar los tres últimos partidos”, sentenció.

El equipo se mantiene con sus entrenamientos a puerta cerrada en el Centro Deportivo La Presa, en los cuales no participan Vitinho ni Oscar Macías por recuperarse de sus fracturas en el pie. De Leo Bonatini podría reaparecer, ya trabaja al parejo, y podría tomar el lugar de Franck Boli que presenta una dolencia.