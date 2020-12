Cancelan recaudación de prendas por lid Del Abrigo

El comité organizador de la tradicional carrera atlética "Del Abrigo" que anualmente se realiza el primer domingo de diciembre, anunciaron la cancelación definitiva de la recaudación de ropa invernal y cobijas para este año.

"Quiero anunciarles que en definitiva y en consenso con quienes me ayudan a realizar la carrera, no habremos de realizar la carrera como ya lo habíamos dado a conocer, pero tampoco la recaudación de ropa y cobijas. Así que por este año no aporten nada de donativos en especie el próximo 6 de diciembre, porque no recibiremos nada", informó Jorge Ursus Muñoz Remolina, organizador del evento.

Explicó que debido al incremento de contagios y muertes por coronavirus que se están teniendo en la entidad, principalmente en la capital del Estado, decidieron mejor no realizar nada este año.

"No queremos movilizar a las personas, queremos que se queden en sus casas a pesar de que el ejercicio hace mucha falta, pero no solo eso, sobretodo que el donar ropa o cobijas nuevas o en buen estado puede representar un foco de contagio dado que según las autoridades de salud la ropa puede mantener el virus vivo ciertas horas. Imagínate con una o dos toneladas de ropa que recaudamos cuántos contagios no podemos repartir".

Cabe mencionar que todo lo recaudado sería destinado a las comunidades más pobres de Tierra Quemada y de la Casa del Migrante.

"Por esta vez quiero que nos disculpen los habitantes de esos lugares, pero es la pandemia que nos obliga a cancelar el evento, si no ya estuviéramos listos para realizar la vigésima tercera edición este año por Carranza y los 8.5 kilómetros de siempre. Pero nos vemos el próximo año", enfatizó el entusiasta Ursus Muñoz.

EL DATO

Este año se realizaría la vigésima tercera edición de la carrera atlética "Del Abrigo", que quedará para mejor ocasión

Te puede interesar esta nota: Mauro Quiroga, segunda baja del Atlético de San Luis