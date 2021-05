Cancelan por segundo año el Maratón Internacional Tangamanga

En un comunicado publicado este lunes en sus redes sociales, el comité organizador del BMW Maratón Internacional Tangamanga anunció la cancelación de la edición que se realizaría este año el último domingo de junio, debido a la pandemia por coronavirus.

Textualmente señala: "Como ya es de su conocimiento la pandemia de la Covid-19 ha causado un gran impacto en el deporte y en la vida de la sociedad en general, no somos los mismos desde el año 2020, comenzamos juntos un viaje involuntario que aún no termina, muchos de nosotros no ganaron la batalla contra esta enfermedad otros, quedaron marcador emocionalmente y físicamente.

Continuamos nuestra vida basándola en preservar la salud del prójimo sobreviviendo en estos tiempos de pandemia, por lo cual ante la circunstancia actual que estamos viviendo, debemos actuar nuevamente de manera congruente, responsable, en la cual prevalezca la vida y la salud de aquellos que planeaban participar en este evento.

Por lo que después d un análisis minucioso, considerando elementos que se tienen en este momento, hemos decidido posponer la edición 2021 del maratón, para ser llevada a cabo el 26 de junio de 2023.

Otorgaremos las facilidades al corredor de diferir automáticamente su inscripción para la edición del año 2022 y las opciones de cambio de distancia y nombre de inscripción los podrán realizar mediante los procedimientos que se darán a conocer posteriormente.

Todos los que formamos parte del Maratón Internacional Tangamanga estamos seguros que en este próximo 2022 seremos testigos que recorrerás cada kilómetros con plenitud y seguridad", concluye el comunicado oficial.