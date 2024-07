Cancelan pelea al “Titán” Rodríguez en Tokio, por no cumplir con el peso

En una completa irresponsabilidad de su equipo y del mismo peleador, Jonathan Rodríguez no pudo pelear en Tokio, Japón, debido a que el pugilista potosino no dio el peso pactado (115 libras) para disputar el título WBO de peso súper mosca.

Todo estaba listo para que a la 3:00 horas de la madrugada del sábado pasado, tiempo del centro de México, se llevara a cabo el esperado combate entre el retado potosino “Titán” Rodríguez contra el nipón Kosei Tanaka, campeón vigente, en la tierra del sol naciente, en una cartelera que incluía siete peleas, tres de ellas de título mundial.

Cortesía / WBO

Sin embargo la contienda salió del programa oficial, ya que previamente en la ceremonia del pesaje, los organizadores decidieron cancelar el enfrentamiento entre japonés y mexicano, ya que Jonathan no pudo dar el peso oficial que era de 115 libras, pues lo excedía al marcar en la báscula 121 por 114 de Tanaka, que no tuvo problemas para darlo.

El boxeador tunero tuvo un tiempo para ejercitarse y buscar dar el peso, incluso se descompensó y mareó, teniendo que ser atendido por el cuerpo médico. Ya repuesto, subió de nuevo a la báscula, pero volvió a marcar exceso de peso, en la última oportunidad que tuvo, por lo que se anunció la cancelación de la pelea.

Cortesía / WBO

Todavía la empresa que representa al mexicano buscó negociar con la del japonés para que se realizara, ya sin el título en disputa, pero no aceptaron los locales, ya que no querían exponer a su boxeador ante un rival de otro peso, por lo que no hubo acuerdo y se esfumó la posibilidad de que el potosino subiera al ring en tan importante cartelera.

Horas después de que lo sucedido, en un comunicado publicado en redes sociales, la empresa promotora Warriors Boxing que representaba al “Titan”, hizo público que debido a la situación de incumplimiento de peso de Rodríguez Valles, “se deslinda de cualquier responsabilidad y/o asunto relacionado con el peleador… ya que la indisciplina no es, ni será aceptada dentro de esta promotora, razón por la cual Warriors Boxing a partir de este momento no forma parte de la carrera del pugilista potosino”, señala.

Posteriormente, Jonathan Javier publicó en sus redes que agradecía el apoyo de quienes estuvieron al pendiente de su salud (cuando se deshidrató), y señaló: “Yo seguiré en mi camino, esto no para aquí… pero siempre de la mano de Dios”.