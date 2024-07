Calidad de los nuevos futbolistas jóvenes ha bajado mucho: "Harlem" Medina

Víctor “Harlem” Medina, entrenador potosino, advirtió que la regla de obligar a los equipos mexicanos a alinear juveniles no es la solución, pues hay otros problemas que están ocasionando que haya poca calidad en los nuevos jugadores.

“Ha bajado mucho (la calidad de jugadores), pero en relación con la oportunidad que tienen los jugadores, porque el jugador se hace compitiendo y si no lo pones a competir no va a funcionar, no hay ascensos ni descensos, es un problema gravísimo, no se pueden foguear los chicos”, señaló quien fuera entrenador de fuerzas básicas del América.

Otro de los problemas que hay en el futbol mexicano es el número de extranjeros, lo que le da pocos espacios a esos jóvenes mexicanos que buscan afianzarse en los equipos de la Liga MX.

“Tú puedes trabajar muy bien en las fuerzas básicas, oportunidad van a tener los chavos porque tienen cada equipo ocho o 10 extranjeros, y ahorita la regla está con 9-7, pero sigue siendo un problema muy grave para el futbol mexicano”, dijo el entrenador que ha trabajado por años con juveniles.

“Harlem” Medina lamentó que no exista el ascenso y descenso, y por esta razón los equipos ya no invierten pues “con un jugador que saquen, lo venden y con eso tienen. Los clubes no les importa ya los equipos de Segunda División y Tercera División, les importa nada más fuerzas básicas y el primer equipo, y les importan 2 o 3 jugadores porque la mayoría son extranjeros”.

Hasta la segunda jornada, equipos como Pachuca, Santos y Pumas son los equipos que más minutos le han dado a los juveniles, por el contrario, Puebla, Tigres y Toluca son los que menos han cumplido con la regla. Por su parte Atlético de San Luis tiene 96.2 minutos acumulados y le faltan por cumplir 903.8.

“Yo me acuerdo de que cuando estábamos en el Potosino estábamos 8 de San Luis Potosí, ahorita yo creo que no cuentes a ninguno, ya ni digamos mexicanos, antes eran equipos que se forman con las fuerzas básicas y el orgullo de portar la playera”, finalizó el campeón del mundo con el Tricolor Sub 17 en Perú 2005.