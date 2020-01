Cae De la Rosa en el Longhorn Open

El raquetbolsita potosino, Daniel de la Rosa, se quedó con el subcampeonato del Longhorn Open de Raquetbol, tras caer en dos sets ante el canadiense Kane Waselenchuk, desarrollado este fin de semana en las instalaciones del Austin Gregory Gym de la Universidad de Texas, primera parada del año y con la que se reanuda la temporada 2019-2020 de la International Racquetball Tour. En la cancha se encontraron los dos mejores jugadores del torneo, Waselenchuk arribó al duelo final tras derrotar al tijuanense Álvaro Beltrán sin muchos problemas con parciales de 15-1 y 15-2, mientras que el potosino tuvo que venir de atrás para derrotar a Adam Manilla con mangas de 13-15, 15-7 y 11-2.

Kane, considerado el mejor jugador de todos los tiempos en este deporte, comenzó a tomar las riendas del primer set, colocándose 10-1 sobre De la Rosa, quien tuvo que cambiar de estrategia para poder meterse al duelo y acercarse 10-8; pero el cierre del canadiense fue mejor y llevarse la primera manga 15-9. Un Daniel de la Rosa más seguro y concentrado, entró a la cancha para el segundo set; tomando una ventaja de 2-7 sobre Kane; pero este no iba a entregar el jugo tan fácil, regresando a la contundencia habitual en él remontó en el score, cerrando el juego con un servicio As al lado derecho del potosino que no pudo reaccionar y caer 15-10.

Es así como Waselenchuk continúa demostrando su jerarquía en este deporte al conquistar un título más en su carrera, mientras que, De la Rosa, nuevamente se le vio en un alto nivel competitivo, retomando ese juego que lo llevó a ser el mejor jugador del país. La siguiente parada de la IRT será del 23 al 26 de enero en la edición 42 del Torneo Lewis Drug Pro, en San Diego, California, donde está confirmada la participación de los potosinos Daniel de la Rosa, Gerardo Franco, Andree Parrilla y Eduardo Portillo.

15-19 y 15-10 fueron los parciales del duelo entre Waselenchuk y De la Rosa

Leer más de El Sol de San Luis

Deportes

Deportes