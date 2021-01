Cada día nos adaptamos más a los que quiere el entrenador: Axel Werner

Todo el plantel del Atlético de San Luis está convencido de la forma de trabajo del nuevo DT Leonel Rocco, a quien poco a poco entendemos más en cuanto a lo que quiere para este torneo. Así lo manifestó el guardameta argentino Axel Werner.

"No revelaré secretos de vestuario, pero este grupo ha asimilado su idea y sobre todo el convencimiento hacía un director de grupo. Desde el primer día nos planteó una forma de trabajo y la ha cumplido hasta hoy". Es una persona de ideas claras, tiene fijo el objetivo y claro el pensamiento, eso ayuda a entender la idea del juego que propone", explicó el portero en entrevista para la agencia EFE.

Cabe mencionar que Werner desde que llegó al equipo, tuvo que trabajar duro para ganarse la titularidad, pues era inamovible en el once inicial Carlos Felipe Rodríguez, quien hizo un gran trabajo en el ascenso y luego en el Apertura 2019 y Clausura 2020 ya en la Liga MX.

Sin embargo desde que Memo Vázquez le dio la oportunidad de jugar en el Apertura 2020, Axel Wilfredo suma 13 partidos como titular de manera consecutiva, diez del anterior torneo y los tres del actual.

"He tratado de volcar mi experiencia desde la humildad, de nada sirve pensar que tuve logros en el pasado, sino que tengo que demostrar lo que valgo y la razón por la que el San Luis me trajo, de nada me funciona pensar que pasé por Atlético de Madrid o por el arco de Boca Juniors, solo el trabajo diario ha sido lo que me ha respaldado estos últimos meses", apuntó.

Y ahondó sobre el hecho de no deslumbrarse por haber como compañeros a grandes figuras cuando jugó con los colchoneros en la UEFA Championes League.

"Compartir vestuario con figuras de selección, marcó mi adaptación. La única forma de asimilarlo fue ir de un club a otro entendiendo las necesidades. No hay un libreto para tratar a las figuras, al final los vestuarios dependen de la actitud", concluyó.