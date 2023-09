Busca Santiago Tovar la calificación en la fecha 9 de Aguascalientes

Llega la novena fecha de la Nascar México a Aguascalientes, una carrera que será importante para Santiago Tovar pues quiere poner a su equipo el Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team cada vez más cerca de la calificación y ser la escudería a vencer en el cierre del campeonato 2023.

“Emocionado con la carrera de Aguascalientes, se que es una pista fuerte para el equipo Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team, en la carrera pasada que disputamos en el OAM no obtuvimos el resultado que buscaba”, dijo el Santiago Tovar, piloto del auto número 22.

Cortesía | Canel´s Racing

La misión no será fácil pues existen varios pilotos que se encuentran en la línea de la ronda final, por lo que una victoria sería importante para el piloto de la escudería potosina en el Óvalo Aguascalientes México, un sitio que conoce bien el ingeniero Ramiro Fidalgo pues en su cuenta tiene ocho triunfos.

Santiago Tovar llega a la carrera de Aguascalientes en la posición número 10 de la general, sexto de su categoría, y ahora se presenta una nueva oportunidad donde Tovar podrá igualar lo conseguido en el año 2015 cuando cruzó la meta en primer lugar.

Cortesía | Canel´s Racing

“Se que con el desarrollo que se ha realizado en estas últimas carreras aunado a la confianza adquirida podremos lograr este fin de semana algo mucho mejor, estamos a dos carreras del cierre de temporada regular, me encuentro en el siguiente lugar para calificar entonces tendré que trabajar fuerte siendo constantes, conseguir buen resultado y porque no buscar esa victoria que me mandaría de lleno a Play Off” dijo el piloto del Canel´s Racing.

La actividad del fin de semana fecha 9 NASCAR México en Óvalo Aguascalientes México dará inicio para Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team el sábado 9 de septiembre por la mañana con dos prácticas divididas en dos grupos, la primera de 09:40 a 11:25, 50 minutos respectivamente, la segunda intervención será de 45 minutos arrancando a las 12:13 y terminando 13:45, Calificación a las 15:30, para el domingo 10 la Carrera Gran Premio Aguascalientes a las 13:30 170 vueltas o 100 minutos.