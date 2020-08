Burros invaden vía rápida en San Luis Potosí. Provocan accidente

Tres jumentos que nadie sabe de dónde salieron, invadieron esta tarde la avenida Salvador Nava de la capital de San Luis Potosí, una de las vías rápidas más importantes de la ciudad, provocando una carambola de tres vehículos que reportaron daños menores.

"Me tuve que frenar de improvisto, ya que al subir del puente me topé a los burros de frente, entonces el auto de atrás me pegó y a él, también le pegó el de atrás al amarrarse", narró Julio, conductor de unas de las unidades averiadas.

"Cuando manejas vienes preparado para todo, que un enfrenón, una ponchadura, que se atraviesa un perro, pero para ¿un burro?, ¿tres burros? nunca, no es que manejes pensando, debo estar atento por si se me atraviesa un burro".

Afortunadamente los daños fueron menores, "hubo arreglo entre particulares, no fueron golpes fuertes, nada que un buen polish no pueda sacar".

Los burricos trotaban alegremente sobre la zona de puentes a la altura de Xicoténcatl y con dirección hacia el puente de avenida Juárez.

El tráfico en la zona se desquició y fueron elementos de Seguridad Pública Municipal de la capital y Protección Civil los que tuvieron que intervenir para capturar a los traviesos pollinos.