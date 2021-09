[En video] Búhos FC San Luis Potosí, un referente del deporte adaptado

A pesar de que sufren discriminación, no se puede negar que las personas con alguna discapacidad han ganado cada vez más espacios en todos los rubros de nuestra sociedad, y en el deporte no es la excepción. En San Luis Potosí surgió desde hace varios años el equipo Búhos Futbol Club para ciegos y débiles visuales, que recientemente hicieron historia al ser galardonados con el Premio Municipal del Deporte 2021.

Por tal motivo el capitán de la escuadra Pablo Jesús Millán Matías charló en exclusiva con EL SOL DE SAN LUIS, de lo que representa recibir el premio, la responsabilidad y sobretodo el que se vea al deporte adaptado como una opción para que las personas con alguna discapacidad puedan tener una vida más plena.

"Muchísima alegría y felicidad por poder capitanear a este gran equipo ya desde hace muchos años, con el respaldo total de mis compañeros futbolistas. El haber recibido el Premio Municipal del Deporte 2021 en su primera edición, para el equipo es un gran honor y orgullo poder ser reconocido de esta manera, como lo mencionaba en mi mensaje, creo que desde hace mucho tiempo Búhos FC se ha convertido no en el estandarte pero si en un representativo del deporte paralímpico potosino bastante importante y relevante a través de los años. Y por supuesto que eso nos hace asumir esa responsabilidad con gran compromiso.

Además de que esto representa para nosotros que tenemos alguna discapacidad, el ir avanzado poco a poco, ganando espacios, no ha sido fácil, el deporte ha ido de la mano de los logros y resultados que se van teniendo en estos últimos años, y eso ha permitido que la sociedad, gobiernos y autoridades de todo rubro tengan mayor enfoque y apertura a este sector", nos comenta.

Y nos recuerda que en los recientes Juegos Paralímpicos Tokio 2020 se lanzó una campaña llamada "We The 15" con el fin de apoyar a esas mil 200 millones de personas con discapacidad en el mundo. "Nosotros somos el 15% de la población mundial que padece o vive con una discapacidad y el objetivo de esa campaña es visibilizarlo hacía la sociedad. Por lo que "We The 15" pretende representarlas y ser el mayor movimiento de derechos humanos de la historia, con el fin de acabar o disminuir con la discriminación hacia las personas con discapacidad".

Y aprovechando su experiencia de más de quince años en el deporte adaptado, cuestionamos a Pablo Millán sobre el hecho de comparar los resultados entre los seleccionados mexicanos olímpicos y paralímpicos en Tokio 2020. "Mira simplemente partiendo desde la premisa que todo ser humano es distinto, considero que el comparar lo que hace una delegación mexicana que acude a unos Juegos Olímpicos llámese convencionales o paralimpicos, es un absurdo y una charla estéril, porque jamás se va a poder ver igual a una con otra independientemente de los resultados. Cada cual tiene su complejidad, se habla de que el deportista paralímpico hace un mayor esfuerzo, que demuestra más, etc, yo no lo veo así porque al final compites contra personas con tus mismas limitaciones para eso hay categorías y modalidades, de igual manera en el convencional, entonces no hay nada que pueda compararse".

Por último, de la actuación de México en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, nos da su punto de vista: "Fue bastante buena porque se logró superar la meta que se había impuesto tanto en Londres como en Río, en calidad de visitante, se vuelve a posicionar y levantar el deporte paralimpico mexicano además de que viene una buena camada de deportistas del país en distintas disciplinas que se les debe apoyar, pero sobretodo que esos talentos sigan trabajando duro, porque esto es a base de disciplina y constancia, no hay otra fórmula más que esa".

EL DATO

El equipo Búhos FC San Luis Potosí lo conforman 3 porteros y 6 jugadores de campo más el cuerpo técnico. Participan en la Liga Mexicana de Fútbol para Ciegos y Débiles Visuales

