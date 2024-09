Búhos FC San Luis debuta el 14 de septiembre en Fut 5 para Ciegos

La Liga Nacional de Futbol 5 para Ciegos ha programado doble jornada para el inicio del Grupo “B”, en el que se encuentra Búhos FC San Luis Potosí, quienes se reportan listos para debutar.

Fue el pasado fin de semana que se reactivó, después de dos años de no llevarse a cabo, el torneo con equipos de diferentes entidades, los cuales fueron divididos en dos grupos por región.

El “A” ya disputó sus primeros partidos en doble jornada, que arrojaron los siguientes resultados: Topos de Puebla ganaron sus dos cotejos, el primero por 10-0 a Cocodrilos de Veracruz, y el segundo 7-0 a Nuevo León.

En más resultados: Leones Jalisco también ligó para de triunfos, 2-0 a Toros Tlaxcala, y 2-1 a Nuevo León; mientras que Toros Tlaxcala se impuso 3-1 a Cocodrilos de Veracruz.

Cabe mencionar que todos los partidos se disputaron en la ciudad de Puebla, siendo los anfitriones Topos, que al golear en ambos cotejos se pusieron como lideres del sector “A”. La próxima fecha se jugará el 12 de octubre en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Por lo que se refiere al Grupo “B” con seis escuadras, todos los partidos de la doble jornada se disputarán en la Ciudad de México, en la Casa del América, instalaciones de Coapa, con acceso restringido.

Los horarios se darán a conocer en un par de días, pero los partidos ya están programados y son los siguientes: Águilas de la Ciudad de México vs Tuzos de plata de Hidalgo; Guerreros de Aguascalientes vs Búhos FC de San Luis Potosí.

En la segunda fecha: Murciélagos de Coahuila vs Águilas de la Ciudad de México; Tuzos de plata de Hidalgo vs Guerreros de Aguascalientes; y Búhos FC de San Luis Potosí vs Murciélagos de Coahuila.

Seguramente en estos días se dará a conocer la plantilla oficial de los Búhos FC San Luis Potosí, quienes integran al equipo, sus nuevos uniformes, patrocinadores y directiva. Hay que estar atentos a sus redes sociales.