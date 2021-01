Buen esfuerzo del equipo, pero aún nos falta: Leonel Rocco

El director técnico Leonel Rocco se mostró satisfecho con la entrega de todos los jugadores que participaron ante América y por tener algunos buenos momentos a lo largo del partido, pero también afirmó no estar contento con el resultado al ser producto de errores cometidos.

"Realmente no podemos estar contentos porque no tuvimos un buen resultado. La idea era plantar un equipo en cancha que fuera protagonista en el partido y solo lo pudimos conseguir en el segundo tiempo. Realmente el resultado nos duele, porque los dos goles del América son por errores de nosotros mismos.

Pero bueno, en general considero que vamos por un buen camino, el equipo venía trabajando muy bien y esto es corregir y trabajar. Entregaron y dejaron todo en el campo, eso me agrado, y bueno ya les dije a los jugadores esto será así, trabajar y corregir para ir mejorando no hay más. Ahora a descansar y preparar la próxima semana el partido contra Necaxa".

En cuanto a lo que le faltó al equipo para obtener ese resultado positivo que esperaban, el uruguayo que hizo su debut como director técnico en el futbol mexicano, comentó:

"Lo que le faltó al equipo fue convertir las opciones muy claras que tuvimos en ciertos lapsos del partido, y por supuesto corregir las fallas en los goles que recibimos; por ejemplo el segundo gol se produce por un saque de banda, algo que no nos puede ocurrir ni debemos permitir. Detalles que a veces son a favor y otras veces en contra".

Descartó que ante América hayan dado ventajas al no contar con plantel completo para este partido, debido a algunas ausencias por lesiones.

"No, acá no hay excusas, sabemos que nos faltaron algunos jugadores que tuvieron que quedarse en San Luis Potosí, pero acá todos cuentan, tenemos un plantel muy redondo donde todos valen y deben responder cuando se les requiera. En ese sentido la verdad que no podemos excusarnos en ello, lo que debemos es seguir trabajando. Este es un gran grupo y confiar lo que venimos haciendo".

Y ahondó que falta mucho por recorrer en el torneo, pero que mantiene ese mismo optimismo en su equipo desde que llegó a tierras potosinas para tomar las riendas.

"Ellos (plantel) han mostrado mucho carácter desde hace un mes y medio que inició la pretemporada, quieren revertir lo sucedido el semestre pasado. Hoy el equipo mostró muchas cosas buenas, que aún no nos alcanza pero vamos bien, seguro que vamos ir mejorando y mostrar esa cara diferente que buscamos para este torneo, con los objetivos claros que tenemos de ser protagonistas y aspirar a lo alto".

EL DATO

Leonel Rocco, de 54 años es uno de los ocho técnicos debutantes en el torneo Guard1anes 2021. Los otros once repiten en sus equipos.

