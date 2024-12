Buen agarrón entre boxeadores de SLP y Aguascalientes

Buenos combates se vivieron en el Deportivo Plan Ponciano Arriaga, lugar donde surgió la olímpica Fátima Herrera, entre pugilistas de San Luis Potosí y Aguascalientes que les sirvió como fogueo para las próximas eliminatorias de fases municipales y estatales a las que se enfrentarán estos jóvenes.

El entrenador Omar Coronado agradeció a la Asociación de Boxeo de San Luis Potosí por llevar esta función de boxeo a al centro deportivo al norte de la capital potosina ya que tuvo una buena respuesta de aficionados que acudieron a ver a las futuras estrellas de este deporte.

Una de estas figuras que puede dar para más es el potosino Alexis González, joven de 14 años que logró la victoria por RSC en el tercer asalto a Mateo Armendáriz de Aguascalientes, resultado que le eleva el ánimo para seguir en el boxeo bajo la dirección del profe Omar Coronado.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

“Me puse feliz, volví a sentir esa emoción porque me estaba viendo mi hermano y mi equipo. El profe (Omar Coronado) dijo que no había problema si perdíamos pero mi familia me dijo que como perder en mi casa, y no porque aquí entreno”, dijo el juvenil boxeador.

En cuanto a los resultados, Alexis González derrotó a Mateo Armendáriz en 51 kg. Damián Soriano derrotó Adiel González en los 54 kg; Isabella Niño venció a Miriam Pérez en 54 kg; Carlos Beltrán venció a Dominik Aguilar en 54 kg; Cristian Gómez derrotó por decisión unánime a Ricardo Jiménez en 46 kg; Moisés Edgar Rosillo se impuso a Juan Francisco Ubario en 80 kg.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Sofia Martínez Jiménez le ganó a Abril Charre en 51 kg; Evelyn Guerrero derrotó a María Ramírez en 48 kg; Ian Santiago de la Cruz ganó a Brian Israel Rodríguez en 54 kg; Iván Valenzuela se impuso a Luis Manuel en 60 kg; Nailea Vargas logró la victoria sobre Azul Aguilar en 48 kg.

Oscar Guzmán venció a Donovan Yadel en 50 kg; César Teniente se impuso a Missael Guzmán en 54 kg; Giovanni Mares, le ganó a Brandon Pérez en 46 kg. Andy Padilla venció a Emiliano Guzmán en 48 kg; José Alfaro derrotó a Diego Eleazar en 48 kg y Judith Durón logró la victoria sobre Esmeralda Ramírez en 54 kg.

André Orlando Grimaldo venció a Oscar Hernández en 57 kg, Gloria Cristina Flores derrotó a Cristal Ramírez en 57 kg, José Rafael se impuso a Oscar Hernández en 51 kg, Justin Bazán venció a Luis David García en 70 kg. Antonio Aguilar derrotó a Juan Manuel Llanas en 60 kg y Datziry Martínez se impuso a Yareth Estrella en 57 kg.