Bélgica en la mira de Ocon y Gasly

Un trago amargo fue el que pasaron los pilotos Esteban Ocon y Pierre Gasly en Hungría, pero ahora sus fuerzas están puestas en la siguiente fecha en el Gran Premio de Bélgica del 28 al 30 de julio, en donde tratarán a toda costa meter a su equipo el BWT-Alpine Canel´s a la zona de puntos.

Ocon y Gasly no la pasaron nada bien en la pasada fecha en donde al inicio de la carrera sufrieron un contacto provocado por Ricchiardo lo que ocasionó que no pudieran culminar y no pudieron sumar unidades.

Pero la carrera en Bélgica representa una buena oportunidad para los pilotos franceses de poder sumar, pues Ocon todavía se mantiene en el top 10 mientras que su coequipero Gasly está en el 12.

La carrera del Gran Premio de Bélgica se realiza en el circuito Circuito de Spa-Francorchamps y se llevará a cabo el próximo domingo a las 07:00 horas tiempo de México.