Aydé González da 70 recorridos nadando para celebrar la vida

Nada ni nadie pudo impedir que la deportista Aydé González Arámbula festejara su cumpleaños número 70 de una manera muy singular, ella decidió imponerse un reto para celebrar la vida.

“Voy a festejar mi cumpleaños número 70 con 70 recorridos de 25 metros nadando aquí en la alberca del Inpode”, comentó la maestra retirada Aydé y quien fuera galardonada con reconocimientos y medallas de los eventos deportivos a los que competía.

Para ella cada brazada representa un éxito, porque además de sus logros, pudo superar hace algunos años el cáncer que la obligó al retiro, pero Aydé es una mujer que trae mucha “pila” y que mejor festejar con la natación a pesar del riesgo al que se enfrenta.

“Mi familia me dice que me cuide porque por querer ganar exagero en mis cosas que me pongo a competir. Empecé en 1998 en unas competencias regionales de jubilados del ISSSTE y empecé ganando y luego tenía que ir a los Naciones, y seguí ganando y me emocioné, y seguí participando en todo lo que me invitaban y ganaba y me sigo emocionando”, comentó la maestra jubilada previo al inicio de su reto.

La atleta veterana práctico la marcha, salto triple, lanzamiento de disco, salto de longitud, natación, entre muchas otras disciplinas que le hicieron competir en campeonatos en México y mundiales en diferentes países.

Cuenta que cada vez que ganaba una medalla sentía un orgullo el escuchar el Himno de México y por supuesto las lágrimas de felicidad no las podía contener, pero de todas esas veces que ganó hubo un momento especial para ella que la dejó marcada para siempre.

“Lo mejor que me ha pasado en la vida, es que un niño cuando estaba chico fue y me dijo que le regalara una medalla, y le di una medalla, y luego me dice otra, le dije todas estas medallas que más o menos son como 400 van a ser para ti cuando yo me muera. Al siguiente día va y me toca y me dice cuando te mueres (porque quería sus preseas), pero lo más importante es que este chico ya está grande, ya fue a las Olimpiadas Juveniles y ya gana sus propias medallas, eso para mí es lo máximo porque incentive a ese chico”.

El tener algunos problemas físicos hizo que su familia se preocupara, pero ellos están orgullosos de la trayectoria que tiene y todos los deportes en los que ha brillado además de ser un ejemplo para su familia.

“Ciertamente a esta edad ya tiene problemas en la columna vertebral, creo que se arriesga un tanto pretendiendo dar las 70 vueltas a estas alturas”, comentó Jaime Salas Pinal, esposo de Aydé, mientras que su hermana Josefina dijo que “es un orgullo porque nadie de la familia hacemos eso” y también la acompañó su nuera Carmen Marmolejo quien señaló “es una emoción, se siente emoción porque es el ejemplo para seguir de sus nietos”.

La atleta veterana comparte una historia muy especial con El Sol de San Luis, pues justamente ambos nacieron en 1952 y este diario le ha brindado una cobertura especial en toda su trayectoria.

“70 años El Sol de San Luis y 70 años yo, nacimos al mismo tiempo gracias a Dios que estamos aún, me siento emocionada y emocionada de que El Sol de San Luis me haga este reportaje”, dijo muy emocionada Aydé al saber que esta casa editora también cumplirá 70 años.

Al final Aydé cumplió las 70 vueltas y con esto quiere dejar un ejemplo a los jóvenes y adultos a que se acerquen al deporte y nunca dejen de luchar por sus sueños y como ella dice, nunca es tarde para empezar.