Un segundo y tercero para pilotos chicleros en la NASCAR México

Tanto Rubén García Jr. como Alejandro De Alba Jr., pilotos de Canel's - Logitech G - Laboratorios Tequis - Amanc, el obtener un segundo y tercer lugar, respectivamente, fue algo valioso por la forma en que se desarrolló la sexta fecha de la NASCAR México en el circuito Ecocentro de la ciudad de Querétaro.

Rubén García Jr., quien alcanzó el segundo lugar en la categoría Peak, declaró al respecto del compromiso: "Una carrera donde fue sumamente complicado poder llegar a los primeros cinco lugares, no había espacio para poder hacerlo rápido, en ocasiones nos encontramos en un embudo de donde tardamos en salir, en fin, lo mejor es que fue un buen resultado para nosotros que nos mantiene en la pelea, el equipo hizo un buen trabajo y ha concluido con esto bien la primera mitad del campeonato con carreras donde tuvimos de todo, sacamos buenos puntos a lo largo de seis fechas y ahora a prepararnos mejor para el resto de temporada”.

Por su parte, Alex De Alba Jr. quien se ubicó en el tercer puesto de la categoría Challenge, se mostró satisfecho con lo alcanzado por la forma en que se dio."Fue una carrera muy complicada, inicié desde el lugar 16, algo que en otras carreras no ha sido factor porque me he ido recuperando, pero en esta fecha se notó que mientras más atrás empezaras del pelotón, era más difícil recuperar posiciones porque se desgastan mucho las llantas y frenos, sufrimos mucho con el desgaste del carro, ni frenos ni voltaje teníamos en las últimas vueltas, pero pudimos pelear al final las primeras posiciones. Al final terminé muy contento con todo el equipo por el carro que me dieron, funcionó la estrategia de la parada en pits que hemos hecho en otras carreras, y porque pudimos rescatar posiciones y ganar puntos que sirven para el campeonato y mantenernos ahí en la lucha por el título. No queda más que seguir cuesta arriba para buscar descontarle puntos al líder actual, ya que el objetivo es campeonar".