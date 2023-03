Orgullo mexicano: Checo Pérez se lleva la pole position y saldrá primero en GP de Arabia Saudita

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez obtuvo la pole position de cara al Gran Premio de Arabia Saudita, que se realizará en el circuito Jeddah Corniche, segunda fecha del calendario de la Fórmula 1.

“Checo” realizó un tiempo de 1:28.265 del autódromo que es uno de los más demandantes con 27 curvas, 16 de los cuales son a la izquierda y un total de 6.174 kilómetros.

Desde las prácticas libres, el piloto de Red Bull había realizado buenos tiempos, pero habían sido por abajo de su coequipero Max Verstappen, quien tuvo problemas y no logró llegar a la Q3.

Pérez partirá como uno de los rivales a vencer, aunque deberá de tener cuidado con Charles Lecrerc de Ferratti quien terminó en el segundo puesto, mientras que Fernando Alonso quedó tercero.

La Q1 la dominó Red Bull. Verstappen realizó el mejor tiempo con 1:28.761, mientras que “Checo” Pérez quedó en segundo con 1:28.761, por abajo del neerlandés; el tercer sitio fue para el español Fernando Alonso.

🔥 ¡POLE POSITION PARA CHECO PÉREZ! 🔥



Orgullo mexicano, Sergio Pérez largará en primera posición en el GP de Arabia Saudita 🔥



📲 https://t.co/4erib8fQtA pic.twitter.com/spULDnPaBO — Esto en Línea (@estoenlinea) March 18, 2023

La primera calificación fue accidentada con un trompo de Alonso, Lando Norris se estrelló con el muro y dañó la parte delantera izquierda de su auto, además de Nick de Vries que se fue en banda aunque evitó un choque que pudiera dañar la unidad.

También hubo una bandera amarilla después de que el estadounidense Logan Sargeant perdió el control de su monoplaza y de milagro no le pegó a la barda.

Feliz de estar de nuevo en la pole, el equipo ha hecho un gran trabajo.

Ahora a terminar el trabajo en Jeddah.#Vamooos #SaudiarabianGP



Happy to be on Pole again! Great work by the whole @redbullracing

Now let’s get the job done in Jeddah! #Vamooos #SaudiArabianGP pic.twitter.com/Yeg1IhIvti — Sergio Pérez (@SChecoPerez) March 18, 2023

La Q2 fue de pesadilla para Max Verstappen. Y es que su primer giro tuvo un problema en la unidad de potencia que lo obligó a abandonar la sesión y tendrá que arrancar desde la décima quinta posición si es que su equipo logra corregir la falla.

Caso contrario con “Checo” quien realizó el mejor tiempo en el circuito al parar el cronómetro en 1:28.635, por encima de 0.122 de Fernando Alonso, mientras que Lecrec quedó en el tercer escalón.