"Mao" Reyna sumó cuarto título en la Fórmula 1800 expertos

A pesar de que al final de la temporada 2020 de la Súper Copa el potosino Enrique Reyna subió a lo más alto del podio al coronarse campeón de la categoría Fórmula 1800 expertos, reconoció que no fue fácil sumar ese cuarto título.

“Fue una temporada difícil porque la corrí sin patrocinadores y cuando parecía que tenía el campeonato en la bolsa, en la última fecha tenía que quedar entre los ocho primeros y un choque complicó todo, pero afortunadamente pude terminar y ceñirme el título”, expresó el piloto.

Ahondó que aunque a lo lejos parece que el campeonato lo ganó de manera cómoda por los puntos sumados, nunca se confió, "ya vieron lo que ocurrió en la final, pero sabía que tenía un buen monoplaza desde el año pasado y me hizo sentir con confianza, además de todo el trabajo de mi escudería encabezada por mi padre”.

En cuanto al hecho del por qué sigue corriendo en la F-1800, considera que es una categoría competitiva, accesible y que enseña mucho a los pilotos que participan en esta, y sobre todo cuenta con un reglamento muy bien elaborado.

"He pensado en emigrar a otra categoría después de obtener ya cuatro títulos, pero lamentablemente no se han conseguido los patrocinios necesarios; afortunadamente tenemos toda la infraestructura que se requiere para seguir en la F-1800 expertos. Es una lástima que habiendo tanto talento en San Luis Potosí no se consiga apoyo como en otras épocas donde había varios pilotos, en diferentes categorías nacionales e internacionales”.

Finalmente "Mao" Reyna afirmó que 2021 será otro año de muchos retos, empezando por lo económico, ya que muchos no tuvieron ingresos y no querrán arriesgar el poco dinero que tienen. Sin embargo es optimista de que por ahí saldrán algunos valientes.