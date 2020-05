Giancarlo Vecchi se abre paso en el automovilismo

Durante décadas, el apellido Vecchi estuvo ligado al motociclismo internacional, la reputación familiar andaba sobre dos ruedas. El italiano Remo Vecchi Giuffredi decidió fincar su nueva residencia en México donde fundó una empresa de motocicletas reconocida en nuestro país.

No solo heredó a sus hijos el amor y la pasión por la velocidad, sino también a sus nietos, pero en especial a Giancarlo Vecchi, un joven que ha destacado en el automovilismo nacional y hoy es integrante de la escudería HO Speed Racing, un digno representante en la categoría Mikel´s Trucks en NASCAR Peak México Series.

A Giancarlo lo podríamos catalogar como un renegado de la familia, pues las motocicletas no despertaban una gran pasión en él, lo suyo eran los autos. Desde muy pequeño, con tan solo tres años de edad, ya le pedía a su padre le comprara un coche de carreras.

“Mi abuelo fue piloto de motos, motocross, moto de pista, corrió go karts, bicicletas. Y cuando viene a México funda una empresa de motociclismo hoy conocida como Carabela, por ende, mis tíos y mi papá corren motocross con el equipo de la empresa así que la velocidad tiene varias generaciones transitando por la sangre de los Vecchi.

“Sin embargo, recuerdo que desde que tenía 3 años, sin influencia alguna, empecé a pedir un coche de carreras. A los 5 me regalaron mi primer go kart después de insistirle a mis papás porque yo quería correr, no pedía nada más que eso, era lo único que yo quería en la vida.

“Mi sueño desde entonces era ser piloto profesional, no sé por qué me decidí más por los coches. Con el paso del tiempo me fueron inscribiendo en carreras, yo me la pasaba increíble, me encantaba. Empecé en la Baby, los karts, fui creciendo, subí de categoría, estuve 12 años en kartismo antes de llegar a Nascar y ahí la llevamos”, cuenta Giancarlo Vecchi.

Era impensable el que este adolescente se quedara en esa misma categoría para siempre, sus aspiraciones fueron siendo cada vez más demandantes con lo que da el salto a los autos tipo Fórmula, paso que le mostró a Vecchi la otra cara del automovilismo.

Todo se tornaba más caro y las cosas se complicaban para la familia, cada vez era más difícil ser parte del mundo motor, pero a fuerza de empeño y sacrificio logró dar el paso necesario para la profesionalización.

Una vez en la categoría, en su primera temporada en la Panam GP Series se coronó como Campeón de Novatos y unos años después consiguió el campeonato oficial. La Fórmula 4 también fue una de las divisiones del deporte automotor en las que Giancarlo puso en alto su apellido, en el Gran Premio de México donde tuvo una muy buena carrera al arrancar en la posición 15 para concluir sobre el pódium con un buen tercer lugar.

El currículum de Giancarlo demuestra que era cierto que desde pequeño sabía lo que quería. Fue Campeón Nacional en las categorías Baby, Cadet Infantil y Jr., Rotax Mini y Jr.; Campeón internacional en el CIK-FIA NACAM 2007; en 2010, con un permiso especial de la CNK por no tener la edad requerida, participó en la categoría Fórmula A; compitió en el Roger Peart Driving School. Fue Campeón y subcampeón del Proyecto Mexicano a la F1 seleccionado por el Estado de México.

Representó a México en la 8a carrera Panamericana de EasyKart. Participó en la Fórmula Abarth del Panam GP Series por toda América y en el Winter Tour en Homestead, Florida. Es Campeón en la categoría Cadet del Panam GP Series; conquista el Tercer lugar en el Gran Premio de México en la Fórmula 4 y ahora se está labrando una reputación en la NASCAR Peak México Series en la categoría Mikel’s Trucks.

“Pensar en migrar a Europa o Estados Unidos era muy complicado en la cuestión de los patrocinios, situación que me estancó por un año. Ahí fue donde me contactó el equipo HO Speed Racing para ofrecerme una camioneta y correr en NASCAR con la Truck #57 de Restonic.

“He ido creciendo como piloto profesional de la mano de la escudería de Hugo Oliveras, con la que he tenido mis primeras experiencias en el campeonato automovilístico más importante de América Latina, así como seguir corriendo profesionalmente y vamos a continuar empujando para llegar más adelante y luchar por mi sueño de correr profesionalmente como representante de México a nivel internacional”, dice Vecchi.

Para él, las pistas han sido el escenario de grandes emociones, así como de sentimientos encontrados; de momentos difíciles que ha sabido sobrellevar, pero también de experiencia que le han ayudado a crecer profesionalmente, mientras continúa haciendo lo que más le gusta, sin perder el objetivo de ser un gran piloto.

Pero todo lo que ha logrado desde que contaba con tan solo tres años de edad no habría sido posible sin el apoyo incondicional de su familia. “Esta carrera es muy demandante y por lo general uno empieza en el automovilismo muy pequeño como en mi caso, así que inicié necesitando la autorización de mis papás en todos los sentidos para poder competir.

“Esperemos que se logre reiniciar pronto la temporada, estoy ansioso por subir a la Truck #57 de Restonic con quien cerramos contrato para correr desde la primera fecha y luchar por el campeonato 2020 que es el reto de este año y demostrar el potencial con el que contamos para poder ascender a las siguientes categorías”, finalizó Giancarlo Vecchi Matarredona, el joven cuyo sueño más grande como piloto en este momento es competir en las pistas más importantes del mundo como representante de México. Pero mientras eso sucede, se enfoca en ser una mejor persona, un buen hijo y concluir su carrera de Ingeniería Industrial.