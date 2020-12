Enrique Reyna, monarca F-1800 expertos de la Súper Copa

El pasado fin de semana se realizó la última fecha de la temporada 2020 de la Súper Copa y en la categoría Fórmula 1800 expertos, el piloto potosino Enrique Reyna se agenció el título de campeón en el óvalo de Amozoc, Puebla.

Primero el sábado y de común acuerdo entre pilotos y organizadores

se disputó la fecha que no se corrió en Monterrey y el triunfo fue para el zacatecano Federico Solís, cruzando en segunda posición la meta "Mao" Reyna, quien al final expresó “felicito a Federico y un segundo lugar no es nada malo pues me sube al podio y me asegura el título”.

Ya el domingo se realizó la última fecha en la que triunfó de nueva cuenta Federico Solís, mientras que Enrique Reyna se rezagó hasta las últimas posiciones, como consecuencia de un choque entre ambos pilotos.

Al final de la competencia, hubo protestas de varios pilotos por algunos hechos que consideraron faltas al reglamento, y aunque se revisaron posteriormente los monoplazas y las acciones, el resultado no hizo que se modificarán las posiciones.

Así el título de campeón estaba definido a favor del oriundo de San Luis Potosí que corre para la escudería Mao Racing, dejando como subcampeón al zacatecano Federico Solís y en tercer lugar a Iván González.

En cuanto al campeonato de la F-1800 novatos, el monarca fue Javier Girón, de Zacatecas, dejando como subcampeón a Alejo Luengas y en tercero a Federico López.