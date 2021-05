¿Regreso a la oficina? Prepara a tu auto para la "nueva normalidad"

Con poco más de un año de haber comenzado la pandemia ocasionada por el Covid-19, por primera vez la Ciudad de México cambió de semáforo epidemiológico a color amarillo, lo cual indican la reactivación de más actividades donde los corporativos privados tienen la posibilidad de reabrir sus oficinas con un aforo máximo del 20%, lo que supone un regreso al trabajo de más de medio millón de oficinistas en México, y con ello el uso de los vehículos para el traslado se verá incrementado.

Para tener un regreso seguro; la plataforma Guros.com, te recuerda revisar estos puntos:

1.-Mecánicos

Comprueba niveles de líquidos: Aceite, gasolina y anticongelante.

Aceite: Checa que no haya ningún líquido derramado en el piso debajo del auto. Utiliza la varilla conectada al depósito, la cual tiene dos marcas –una superior y otra inferior-, en algunos casos viene con rótulos FULL y ADD. El primero indica que está lleno y no debe sobrepasar dicha posición. Si se encuentra a la mitad supervisa el área y agrega lubricante.

Checa que no haya ningún líquido derramado en el piso debajo del auto. Utiliza la varilla conectada al depósito, la cual tiene dos marcas –una superior y otra inferior-, en algunos casos viene con rótulos FULL y ADD. El primero indica que está lleno y no debe sobrepasar dicha posición. Si se encuentra a la mitad supervisa el área y agrega lubricante. Gasolina : Puede que la lectura que te arroje el tanque sea menos de la que recordabas cuando lo usaste por última vez, ya que el combustible pudo evaporarse.

: Puede que la lectura que te arroje el tanque sea menos de la que recordabas cuando lo usaste por última vez, ya que el combustible pudo evaporarse. Anticongelante: este líquido también puede evaporarse y en algunos casos se puede crear una fuga en el sistema. Al revisarlo, comprueba los niveles con las marcas que tiene el tanque a los lados. IMPORTANTE : El auto debe de estar completamente frío cuando cheques este punto, ya que el anticongelante es presurizado y se calienta al punto de ebullición cuando el vehículo se enciende.

Niveles correctos de aceite y anticongelante / Creative Commons

¿Cuáles son las consecuencias de no verificar tu auto?

2.-Revisa tus neumáticos

Las llantas pueden presentar bajos niveles de presión debido a causas físicas, naturales y deterioro de la válvula, neumático o el propio rin. Una presión baja acelera considerablemente el desgaste del neumático y pone en riesgo tu estabilidad al manejar.

En caso de que notes que hay “un chipote”, es recomendable cambiar la llanta, ya que no tiene reparación y es extremadamente peligroso porque puede explotar mientras conduces.

3.-No olvides checar el funcionamiento de las luces.

Para su revisión únicamente debes de accionar todos los botones para su encendido, verifica que tanto el stop y las diurnas iluminen correctamente, ya que son de las más importantes. En caso de que observes alguna fundida deberás comprar un repuesto antes de circular.

4.-¡Cuidado con el motor y la batería!

Por lo general, cuando un auto no es encendido durante un período de tiempo prolongado puede presentar problemas en la batería, tanto una descarga total, como una pérdida de su funcionamiento en general, lo cual implicaría sustitución obligatoria. Esto pasa debido a que el alternador del automóvil no carga la batería cuando no está encendido el motor.

Aunque el auto esté detenido es necesario encenderlo regularmente.

En caso necesario llevarlo a revisión / Creative Commons

Una vez encendido el auto revisa que tu motor funcione sin inconvenientes. Checa que no tenga anomalías en su sistema de escape, que las marchas entren correctamente en la caja de velocidades, no emita ningún tipo de ruido anormal y que obtengas una buena reacción al presionar el acelerador en marcha neutral. Una vez que comiences el trayecto, mantente alerta a cualquier ruido diferente que escuches en tu auto.

5.-Trámites automotrices

Tarjeta de circulación actualizada

Documento que verifica que tienes permitido circular por las calles y autopistas del país, además de que funge como identificación de tu automóvil al contener sus datos básicos. Al no tenerla, vigente puedes incurrir en una multa y que tu automóvil sea remolcado al corralón.

Licencia de conducir ¿todo en orden?

Es indispensable si vas a utilizar tu automóvil, ya que es ilegal circular sin ella o portarla vencida. Debido a que la mayoría de las oficinas de trámite y expedición cerraron por Covid-19, el gobierno habilitó una opción que te permite realizar todo el trámite de expedición y renovación de manera virtual, además de que se te otorga una licencia virtual que puedes portar en cualquier dispositivo móvil.

Verificación vehicular

Este proceso no fue afectado en gran manera por la situación sanitaria y no hubo cambios considerables en el calendario de verificación de la CDMX. Los autos nuevos únicamente pasan por verificación una vez durante los primeros dos años tras su salida de la concesionaria.

En caso de que le toque verificación a tu auto, debes de sacar una cita seleccionando el centro más cercano a tu domicilio en el siguiente link y presentar toda la documentación requerida el día que acudas a la verificación.

Calendario Verificación Vehicular / Sedema

Tenencia

Con la llegada de la pandemia muchos de los estados en donde se cobra este impuesto por el uso del automóvil optaron por prolongar la fecha límite de pago hasta el 31 de marzo de 2021. Para la CDMX se pidió pagar antes de la fecha límite fijada y estar al corriente con el pago del refrendo de placas, tenencias y verificación de ejercicios anteriores, así como contar con la tarjeta de circulación vigente y no deber multas de tránsito. En caso de que no se haya cubierto durante la fecha establecida, se debe de pagar una multa y cubrir en su totalidad el costo.

Revisa que tu seguro siga vigente.

Existe la posibilidad de que durante el período que no utilizaste tu auto el seguro se haya vencido y no te hayas dado cuenta. Además de que es requerido por la ley para que te sea permitido circular por las calles del país, es muy importante para mantener tu vehículo protegido.

Recuerda que contar con un seguro vigente antes de realizar cualquier revisión a tu auto te permite ante fallas y ahorrarte los gastos de reparación por tu cuenta. Además, te apoyará en caso de que tu auto requiera de una grúa, asistencia de un mecánico o algún cambio de pieza. Tener el respaldo de la póliza es tu mejor opción.

Teniendo todo en orden podrás circular sin problemas / Creative Commons

¿Sabes qué determina el costo de tu seguro de auto?

También te recomendamos escuchar este podcast