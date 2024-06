¡Otra vez! Checo Pérez destroza su RB20 y abandona GP de Canadá

Por segunda carrera consecutiva el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez dañó su monoplaza para quedar fuera de la carrera y sin posibilidades de sumar puntos para el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1.

Pérez no ha tenido buenos resultados en los últimos Gran Premio ya que ha quedado fuera por choques que han provocado severos daños a su auto.

LAP 56/70



❌ DRIVERS OUT SO FAR ❌



Sainz 📸

Albon

Perez 📸

Leclerc

Sargeant#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/FP9X3Q1wuw — Formula 1 (@F1) June 9, 2024

Hace 15 días en el Gran Premio de Mónaco, el mexicano Checo Pérez chocó contra los dos autos de la escudería Haas, de Kevin Magnussen y de Nico Hülkenberg, lo que generó un choque múltiple que dejó fuera al mexicano, pues su auto quedó destrozado y tuvo que abandonar la carrera.

¿Qué le pasó a Checo Pérez en el GP de Canadá?

Quince días después, pero ahora en el Gran Premio de Canadá, Checo Pérez tuvo un accidente en la vuelta 54 de las 70 previstas.

Pérez perdió el control de su monoplaza cuando se fue ligeramente hacia la parte de una curva y al intentar frenar se estrelló contra el muro de contención donde golpeó con la parte trasera con las defensas dejando graves daños en el alerón trasero de su RB20, dejando si opción para volver a la carrera.

Esta es la segunda ocasión que el mexicano tuvo que abandonar la carrera dejando sin opción de sumar puntos en el Campeonato de Pilotos de la F1.





