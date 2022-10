Aunque no se calificó a liguilla para Samayoa fue un buen torneo

No estamos donde hubiéramos querido estar, pero somos autocríticos y hay cosas rescatables en lo que fue el torneo. Así lo manifestó Fernando Samayoa, director técnico del Atlético de San Luis, luego de la victoria ante Necaxa en la última jornada de la fase regular del Apertura 2022 de la Liga MX Femenil.

"Hacemos 21 puntos que era importante porque se hace historia en el club al sumar la mayor cantidad de puntos en un torneo desde que el equipo está en la Liga MX Femenil. Ese era un objetivo de este torneo, por eso estoy contento y porque hay una mejora en lo individual y colectivo en el terreno de juego.

Obviamente no estamos donde quisiéramos, buscábamos una liguilla, pero bueno, es parte el proceso. Lo que sucedió en el torneo nos servirá a todos y todas para lo que viene, y que bueno que se cerró así de la mejor manera", expresó.

Consideró que fue un torneo muy disputado para los equipos de media tabla, "puedo decir que estos cuatro años que llevo en la Liga, me di cuenta que es el torneo más difícil en los que he podido dirigir. Muy cerrado y ahora con 21 puntos o un poco más muchos no calificaron a liguilla, lo que habla de que hubo quienes sumaron más victorias o empates que nosotros, que logramos siete, un buen número. Pero bueno, esto es así y es parte del proceso en el que estamos".

De lo que le faltó a su equipo para alcanzar ese puesto de liguilla que buscaban, Samayoa fue claro, "faltó contundencia en ataque y defensa, permitimos muchos goles y eso nos llevó a ganar o perder, pero no tuvimos un balance para sumar más puntos".

Pero rescató lo mostrado por el equipo ante Necaxa, "aunque no peleábamos nada, era importante para el equipo llegar a 21 puntos y se logró, pero lo mejor es que se gana a Necaxa por el trabajo, ética, por las ganas de trascender de las jugadoras, demostraron enteramente que son profesionales y que no importan las circunstancias, ellas se entregaron desde el principio hasta el final no importando que ya no había un boleto para liguilla".

EL DATO Atlético de San Luis finaliza el torneo con 21 puntos, 7 victorias y 10 derrotas. Sin ningún empate

