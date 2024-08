Atlético de San Luis y el Atlas abren la jornada 6 en el Alfonso Lastras

En busca de regresar a la senda del triunfo, Atlético de San Luis recibe al Atlas a las 19:00 horas en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, para abrir este viernes 30 la jornada 6 del Apertura 2024 de la Liga MX.

Duelo entre rojiblancos y rojinegros en el coloso de Valle Dorado, mismo que será sancionado por el árbitro Jorge Abraham Camacho Peregrino, apoyado en las bandas por Erik Durón y Jesús Soto, partido que será transmitido en vivo por ESPN y Disney+.

Para San Luis es importante que haga valer la localía y sumar, con el fin de mantenerse en zona de calificación, además de continuar con el invicto en casa. Hasta el momento ha disputado tres cotejos, con par de triunfos ante América y Querétaro, más un empate ante Tijuana.

Hasta el momento ha disputado en total seis partidos, suma 8 unidades de 18 posibles, por lo que se ubica en la octava posición de la clasificación general, empatado con Guadalajara que es noveno por diferencia de goles. Tiene dos triunfos, dos empates y dos derrotas.

Su último partido lo disputó el pasado domingo 25 de agosto y perdió 2-1 ante Toluca en el estadio Nemesio Diez; previo a este cotejo, había ganado el “clásico de la 57” a Querétaro, por goleada de 4-0.

Veremos que presenta para este cotejo el DT español Doménec Torrent, si repite alineación o elije a otros elementos que le den ese punch ofensivo, que lo tuvo ante los Diablos Rojos, pero le faltó contundencia, ni Boli, Bonatini, Vitinho o alguien más aprovecharon las que tuvieron, y al final cargaron con la derrota en el infierno.

En cuanto al rival en turno, Atlas, vienen de una gran racha pues en cinco partidos disputados no ha perdido, mantiene el invicto en el torneo, con 11 puntos de 18 posibles. Se ubica en la quinta posición y sus números son de 3 ganados y 2 perdidos. Además tiene 3 triunfos al hilo en las últimas jornadas, el más reciente en el estadio Jalisco por 2-1 ante Pumas.

Así que no será un rival fácil los dirigidos por Beñat San José, que entre sus filas traen al ex colchonero, Jhon Murillo, quien seguramente querrá anotar en la que fue su casa por varios torneos. Habrá que ver como lo recibe la afición, luego de que declaró que aquí ya no tenía competencia y buscaba un mejor nivel.

EL DATO

Atlético de San Luis jugará con uniforme rojiblanco, y Atlas lo hará todo de blanco.