Atlético de San Luis y Atlas, en disputa por evitar millonaria multa

Cuando faltan solo dos jornadas para culminar la fase regular del torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX, Atlético de San Luis y Atlas buscarán evitar a toda costa no terminar últimos de la tabla de cociente, para evitar así pagar la multa económica más alta, aunque se ve difícil que eluden cualquiera de los tres impuestos.

Hasta el momento, San Luis es último del cociente con 0.9697, es decir 64 puntos en 66 partidos disputados; Atlas es penúltimo con 1.0000 al tener 100 puntos en 100 partidos jugados; y FC Juárez es antepenúltimo con 1.0900 producto de 109 puntos en 100 partidos.

Y de terminar así el torneo estarían pagando esos tres equipos las sanciones económicas de 50, 70 y 120 millones de pesos, respectivamente, aunque en estas últimas dos fechas pueden cambiar mucho las cosas, incluso verse inmiscuidos equipo como Mazatlán FC, Tijuana y Necaxa que aún no están exentos del menor pago.

Pero que panorama les depara a los últimos dos equipos del cociente en las dos siguientes fechas está semana y la próxima. Aquí se los explicamos:

ATLETICO SAN LUIS: Le toca visitar en la jornada 16 a Cruz Azul en el estadio Azteca; para luego cerrar el torneo en casa ante Pachuca en partido de seis puntos para el cociente. Así que puede sumar 9 puntos si gana ambos cotejos.

ATLAS: Recibe a Guadalajara en la fecha 16 en el clásico tapatío, para luego cerrar en casa de Necaxa, en partido de seis puntos para el cociente. También sumaría 9 unidades de ganar los dos partidos.

Y aunque en la jornada de esta semana ambos equipos ganen, empaten o pierdan, todo se definiría hasta la última fecha, pero de obtener un resultado positivo alguno de los dos, podrían dar un paso grande en su lucha por no quedar últimos.

En el hipotético caso de que ambos pierdan sus partidos ante Chivas y Cementeros, estas serían las combinaciones que los salvarían o hundirían en la última fecha de la próxima semana:

ATLETICO DE SAN LUIS (vs. Pachuca): Se salva de ser último del cociente si gana y Atlas empata o pierde. No se salva de ser sotanero si empata y Atlas gana o empata e incluso si pierden ambos.

ATLAS (vs. Necaxa): Se salva de ser último si gana, ya no importando si San Luis gana, empata o pierde. No se salva si empata o pierde si gana San Luis.

EL DATO

El sábado 24 juegan San Luis y Atlas sus respectivos partidos, pero los rojinegros lo harán a las 19 horas y los potosinos a las 5 de la tarde

