Atlético de San Luis vs Tigres: “vamos por el triunfo”, promete Guémez

El capital del Atlético de San Luis, Javier Güemez, afirmó en entrevista con la prensa local, que enfrentarán el viernes 13 a un rival incómodo, pero está convencido de que pueden traerse un buen resultado ante Tigres de la UANL, allá en “El Volcán”.

“Más allá de todo lo que representa el jugar en “El Volcán” con estadio lleno a favor de ellos, eso a nosotros no nos debe pesar, porque más allá de esa presión, nuestro enfoque debe ser en lo que hagamos, tenemos muy claro el cómo, las formas, y sin duda, estoy convencido en base a nuestra mentalidad y enfoque que podemos traernos un punto o los tres, para ello los hemos analizado mucho estudiado y creo que aquí no cabe el no esforzarte para lograr el objetivo que es sumar”.

Agregó que la victorias en casa los levantó mucho, “es un partido al que vamos por el triunfo, nos sentimos motivados luego de ganar en casa al Atlas, por lo ante Tigres jugaremos con la misma determinación y sobre todo, planteando un partido inteligente. De los posibles cambios en la alineación, eso le corresponde al cuerpo técnico, nosotros estamos listos para competir cuando se nos solicite jugar. Creo que todos ya hemos asimilado sus sistema de juego, estamos a medio torneo y no se vale poner excusas en torno a eso, ya los que jugamos y entramos de cambios sabemos que hacer y ahora hay que aplicarlo.

Por otra parte, destacó que hasta el momento van bien en el torneo, “en casa lo hemos hecho bien, pero si nos ha faltado sumar más victorias de visita que nos permitan dar ese salto de calidad para estar peleándoles a los tres primeros lugares”.

En torno a los jugadores jóvenes que han podido jugar y se les está dando la oportunidad en el primer equipo, Güemez comentó: “han sido muy bien arropados por nosotros de experiencia, más la confianza del entrenador; en lo que mi respeta es en base a mi trabajo poner el ejemplo de que con dedicación, disciplina y constancia se logran los objetivos. El futuro de San Luis ésta en buenas manos, con la camada de jóvenes que viene, desde los que están en el plantel principal como los de la categoría Sub 23. Todos con buen desarrollo”.

Finalmente, a la afición les dice: “que sigan creyendo en nosotros, estamos a medios torneo y el mensaje es meternos a liguilla, para ello debemos salir a sumar en este tipo de partidos como el del viernes, ante rivales que tienen planteles muy completos. Es un buen parámetro para saber a qué podemos aspirar”, apuntó.