Atlético de San Luis visita a Tijuana en partido pendiente

Esta noche de miércoles en el estadio Caliente se enfrentan Tijuana contra Atlético de San Luis en partido pendiente y que corresponde a la jornada 9 del torneo Grita Por La Paz 2022 de la Liga MX.

El cotejo representa mucho para ambas escuadras que buscan un lugar en la reclasificación, pero no solo eso, sino que también quieren sumar para alejarse del problema del cociente, el no pagar una multa millonaria por no descender.

Xolos es el anfitrión y sale como favorito en este cotejo, ya que se ubica en la posición 12 en zona de reclasificación con 14 puntos, producto de 4 triunfos, 2 empates y 5 derrotas. Como local marcha invicto, pues de cinco partidos disputados ha ganado 3 y empatados 2.

Los fronterizos buscan sumar esas tres unidades que no solo los afiance en reclasificación, sino que un triunfo podría catapultarlos hasta el séptimo sitio de la clasificación general, pero además en el tema del cociente donde marchan en el lugar 17, los acercaría a solo tres unidades de Mazatlán que está en el sitio 16. De ahí la importancia del partido.

Por su parte, Atlético de San Luis le urge obtener un resultado positivo, toda vez que se ubica en la posición 15 con 12 unidades, dos menos que su rival en turno, y la victoria le representaría ascender a la posición 11 ahora si en zona de reclasificación, en tanto que en el cociente lo seguiría alejando de las cuatro últimas posiciones. Los dirigidos por André Jardine tienen 12 unidades con 4 triunfos, 1 empate y 6 derrotas. Como visitantes han disputado cinco cotejos, con saldo de dos victorias y 3 derrotas.

El árbitro central del partido será Jesús Rafael López, apoyado en las bandas por Michel Alejandro Morales y Michel Caballero. El cuarto oficial es Daniel Quintero. Tijuana jugará con playera y calcetas negras con short rojo, mientras que San Luis lo hará de rojiblanco. Así que todo está listo para que ruede el balón a mitad de semana en el estadio Caliente.

EL DATO En sus últimos partidos, Xolos cayó 0-2 ante Tigres y San Luis venció 1-0 a Mazatlán.

TRANSMISION 21:06 horas - Fox Sports Premium

