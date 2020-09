Atlético de San Luis visita a Pachuca esta noche

No hay más para el Atlético de San Luis en su presentación en el estadio Hidalgo: ganar o ganar. La jornada 8 está a la vista y el rival del jueves 3 de septiembre es Pachuca, partido programado a las 21 horas, a puerta cerrada.

Difícil panorama para el conjunto potosino, toda vez que llegan a este nuevo compromiso con tres derrotas consecutivas, pero no solo eso, dejando muchas dudas en su accionar, que para el DT Memo Vázquez es solo cuestión de corregir fallas puntuales en la defensiva y ofensiva, pero para la mayoría de los aficionados el equipo no ha mostrado un sistema de juego, en pocas palabras, no se entiende a que juegan los once titulares y luego los que entran de cambio, independientemente de las errores al defender u ofender.

Derrotas al hilo contra tres de los llamados "grandes", Guadalajara, Cruz Azul y América, estás dos últimas de local, lo han sumido en el penúltimo lugar con 5 puntos de veintiún disputados, empatado en unidades con el sotanero Atlas, por lo que una derrota más ya no se lo pueden permitir.

Cosa curiosa, en este torneo Guard1anes 2020, la única victoria que tiene San Luis es en calidad de visitante, la logró ante Xolos de Tijuana por 0-2 en la fecha cuatro; los otros dos cotejos fuera de casa perdió ante Toluca por 3-2 y Guadalajara por 2-1.

Veremos si son capaces los Colchoneros potosinos de repetir ese buen desempeño que tuvieron allá en Tijuana, ante unos Tuzos que son séptimos de la tabla con 11 unidades, producto de 3 triunfos, 2 empates y 2 derrotas.

En calidad de local, los de la Bella Airosa que tienen en sus filas al incansable mediocampista potosino Jorge "Burrito" Hernández, han jugado cuatro encuentros con saldo de dos triunfos y dos derrotas.

Además los dirigidos por el uruguayo DT Paulo Pezzolano en sus últimas tres fechas no han perdido, ya que le ganaron a Puebla de visita por 0-1, vencieron de local a Mazatlán por 4-3 e igualaron de visita con Guadalajara a 0 goles. Así que serán un "hueso duro de roer".

El árbitro del partido será Oscar Macías Romo, apoyado en las bandas por sus auxiliares Michel Morales y Juan Carlos Salinas.