Atlético de San Luis va por su primera victoria de visitante a León

Motivados por la victoria obtenida ante Cruz Azul, plantel y cuerpo técnico del Atlético de San Luis viajó a León, para enfrentar este sábado 21 a La Fiera, en partido de la jornada 9 del Apertura 2024 de la Liga MX.

Antes de partir, el defensa central Julio César Domínguez charló con la prensa y dio sus impresiones en torneo a la visita que tendrán en esta jornada doble.

“Vamos a León a buscar repetir la buena actuación que tuvimos en casa contra Cruz Azul, y no vamos confiados por enfrentar a un rival al que en los últimos partidos no le han salido las cosas; tienen un plantel de calidad que en su casa se pueden hacer fuertes, tienen la capacidad de revertir el mal momento, pero debemos nosotros apostar al trabajo ordenado que venimos haciendo.

Importante ahora demostrar que fuera de casa también podemos ganar, nos hemos quedado cerca en derrotas que hemos sufrido, pero las actuaciones que hemos tenido han sido positivas, malo fuera que el funcionamiento estuviera erróneo. Han sido detalles en los que hemos fallado y debemos ya corregir porque las jornadas pasan y los puntos que se pierden después ya no los poder recuperar.

Vamos fuertes mentalmente a este partido y con la firme idea de traer el resultado. De mi parte estoy contento con lo que he podido demostrar y la confianza que me ha dado el profe Torrent, y solo me queda seguir haciendo bien mi trabajo”, agregó “Cata”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

En cuanto a las estadísticas del cotejo, que será transmitido en vivo a través de las pantallas de Fox Sports, San Luis tiene 9 partidos disputados y se ubica en el lugar seis de la tabla, con 14 puntos, 4 triunfos, 2 empates y 3 derrotas. De visitante no ha podido ganar, por lo que buscan su primer triunfo, luego de un empate y tres derrotas.

León no ha tenido un buen torneo, marcha en la decimosexta posición, con ocho partidos disputados y apenas 4 puntos sumados, producto de cuatro empates, no ha ganado en el torneo. De local ha disputado cuatro encuentros con tres empates y una derrota.

En esta semana, León perdió con Guadalajara allá en la Perla Tapatía por 2-0, y San Luis le quitó lo invicto a Cruz Azul, al ganarle 3-1 en el estadio Alfonso Lastras.