Atlético de San Luis va con todo contra el América: Quiroga

El enfrentar a un equipo rival de los llamados grandes del futbol mexicano como lo es América, es una motivación extra para el delantero del Atlético de San Luis, Mauro Quiroga, quien está convencido que está es una buena oportunidad para sumar un triunfo en casa y revertir el mal momento por el que atraviesan.

"Esta claro que el equipo tiene mucha motivación con relación al próximo partido, muy convencidos de revertir la situación actual en cuanto a resultados, y aunque considero que en el tema de rendimiento y funcionamiento el equipo ha ido de menos a más, hay cosas por corregir, porque esos aspectos malos nos han llevando a no obtener esos puntos que necesitamos.

Del América año tras año siempre tiene la obligación de pelear por títulos y lo tenemos muy claro, a pesar de que no vienen en buen momento y tienen lesionados, cuentan con un plantel muy basto, que te puede complicar. Pero más allá de eso nosotros debemos pensar en lo que debemos hacer, para eso trabajamos esta semana, en resolver lo que nos ha fallado y mejorarlo el sábado ante ellos", agregó el goleador argentino.

De cómo siente al equipo después de dos derrotas consecutivas, Mauro afirmó que bien porque han hecho mucha autocrítica, analizado y sacado conclusiones entre ellos.

"El equipo está motivado, queda un largo camino por recorrer y siempre estamos con la esperanza e ilusión de trabajar mejor y que vengan los resultados. Estamos convencidos que han sido detalles puntuales en donde hemos fallado. De pronto en jugadas algo circunstanciales nos marcan un penal, en otras tenemos el gol para irnos al frente o empatar y lo fallamos, creo que también la suerte o fortuna no ha estado de nuestro lado en esto del futbol.

Un ejemplo es el partido ante Tijuana donde anotamos los goles en ambos tiempos cuando tuvimos pocas llegadas, y ante Cruz Azul generamos muchas opciones y no las concretamos, pero a cambio ellos nos anotan en errores nuestros. Entonces nos falta resolver, tomar mejores decisiones en el momento importante, pero creo yo que estamos en camino de resolver eso", acotó.

Por último, de sus funciones en el campo al estar manejando otra posición diferente a lo que hacía en su anterior equipo, el llamado "Comandante" señaló: "Si estoy cumpliendo otras funciones de campo que el entrenador me está pidiendo, pero soy un jugador que lo acepta y de manera positiva, siempre lo que me pidan estoy en la mejor disposición para mejorar el funcionamiento del equipo. Poco a poco me he ido adaptando y ahora que se viene un rival importante, pues hay que explotar eso un poco más para obtener los resultados".