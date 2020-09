Atlético de San Luis va con todo ante el Monterrey

La autocrítica es importante para reconocer errores y partir de ahí para mejorar, por lo que ante Monterrey debemos reflejar lo que hacemos en la semana, ya no más palabras, debe salir el orgullo de todos. Así de claro lo manifestó el defensa del Atlético de San Luis, Rodrigo Noya en videoconferencia.

"La verdad que no hemos podido reflejar el trabajo que en la semana hace el equipo en los partidos, no tenemos los puntos que nosotros quisiéramos por el momento, pero bueno está ha sido una semana de mucha autocrítica al interior del equipo.

Se ha trabajado bien en estos días para encarar un partido difícil el domingo ante Monterrey, ya no queremos estar abajo en el fondo de la tabla, porque esto no se ve bien, además está en juego ya el orgullo de todos nosotros, ya no queremos que quede en palabras, sino que obtengamos un buen resultado por el bien de nosotros, cuerpo técnico, institución y afición", enfatizó.

Reconoció que no todo está perdido en este torneo, aunque antes tendrán que mostrar una gran mejoría en el accionar del equipo.

"Mientras haya una oportunidad para calificar a siguiente fase, la buscaremos. Solo el trabajo te da los resultado y no queda más que todos los días poner nuestro máximo esfuerzo. Estamos a dos puntos de repechaje, no estamos lejos, pero el equipo no busca eso, el equipo se hizo para calificar directo a liguilla; pero antes de eso está salir nosotros de la mala racha, estamos recibiendo muchos goles y anotando pocos, entonces en la medida que mejoremos estos aspectos entonces si estamos para pensar en otras cosas, como digo la autocrítica debe ir al interior de todos, aceptar los errores y de ahí partir.

Por lo pronto estamos pensando en el domingo y ya después en lo que venga, Monterrey es un gran equipo que vendrá también a querer ganar y sumar puntos, tiene un equipo muy completo, pero nosotros en casa debemos hacernos fuertes, no dejar ir