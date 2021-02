Atlético de San Luis tiene la peor defensa del actual torneo

Atlético de San Luis tiene la peor defensa del torneo Guard1anes CL 2021, pues ha recibido nueve goles en seis partidos, hecho que para el zaguero central Jesús Piñuelas no es de preocupante.

"Sabemos que somos la defensa más goleada hasta el momento, pero creo que esto se magnifica porque no han sido errores muy fatales como se menciona, han sido por detallitos que estoy seguro iremos mejorando conforme pase el torneo. A mi sentir creo que al equipo no le hace falta nada en material humano, simplemente los resultados no se nos han dado por algunos errores propios tanto en la defensa como delantera que no las hemos metido, pero en la medida que pasen los partidos este equipo va mejorar y será muy distinto al del año pasado".

Deportes Mariana Acosta, a un paso de cumplir su sueño de ser profesional

En relación a la oportunidad de ser titular ya en cuatro partidos de seis que han disputado en el torneo, comentó Piñuelas Sandoval que ha sido un sentimiento muy especial, "porque te da motivación, seguridad y confianza, me han dado la oportunidad de iniciar los partidos y creo que la estoy aprovechando, lo único que deseo es aportar mi esfuerzo para que al equipo le vaya bien en este torneo".

Y al cuestionarlo sobre el próximo partido ante Mazatlán, rival que en el torneo pasado vino a San Luis y los goleó 0-5, el nacido hace 22 años en Los Cabos, Baja California Sur y que llegó hace unos meses al equipo para jugar en la Liga Premier, segunda división profesional, afirmó:

"De esa derrota que fue muy dolorosa ya le dimos vuelta a la página desde hace mucho, estamos en otro torneo y para este viernes vamos con la firme idea de sacar esto adelante y traernos los tres puntos de la visita a Mazatlán. Ya urge ganar de visitante para encontrar esa motivación que nos falta".

Por lo pronto, el equipo entrenó nuevamente en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, trabajo aspectos tácticos y sobretodo los disparos a gol, así como los porteros tuvieron sesión especial.

EL DATO

Jesús Piñuelas porta el número 90, ha disputado 4 partidos como titular, 360 minutos jugados, y tiene dos tarjetas amarillas.

LA FRASE

"A Mazatlán vamos con la firme idea de traernos los tres puntos, ya urge ganar de visitante para encontrar esa motivación que nos falta": Jesús Piñuelas, defensa del Atlético de San Luis

Te puede interesar esta nota: "Es tiempo de que ellas tomen responsabilidades": DT del Atlético de San Luis Femenil