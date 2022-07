Atlético de San Luis sufre segunda derrota en casa

Tal parece que Atlético de San Luis no sabe resolver los partidos en casa y volvió a adolecer de poder ofensivo e ideas. Con un penal bien marcador y anotado por Rogelio Funes Mori, Monterrey se impuso 0-1 para llevarse los tres puntos del estadio Alfonso Lastras Ramírez ante 14 mil 800 aficionados.

El DT André Jardine se fue expulsado al minuto 88 y cargó su equipo con la segunda derrota en casa en el Apertura 2022 de la Liga MX, que los deja con solo 3 puntos de 9 disputados, mientras que Rayados llega a 6 unidades y por el momento se mete al cuarto lugar de la clasificación.

LAS ACCIONES

Los primeros 45 minutos fueron de mucho forcejeó en media cancha, con posesión de balón de Monterrey que fue el que propuso y de ocho disparos lejanos, dos nada más fueron cercanos, ambos de Rogelio Funes Mori al minuto 1 aún lado y 33 a las manos de Barovero.

Atlético de San Luis apostó a defenderse bien ordenado como es su costumbre, muy lento en sus ofensivas y faltó de idea. Solo tuvo dos disparos, uno de Waller y otro de Sanabria, ambos aún lado de la portería defendida por Luis Cárdenas.

Un 0-0 aburrido y que dejó cuatro amonestados, tres por los locales, incluido el DT Jardine por reclamos, y uno de la visita. Destacar que se lesionó Rodrigo Aguirre y tuvo que abandonar el partido al minuto 25. Entró Rodolfo Pizarro en su lugar por los regios.

La parte complementaria resultó un poco mejor, nada del otro mundo, San Luis con los mismos once la arrancó y la visita con una modificación: la entrada de Germán Berterame por Maximiliano Meza, dándose el debut esperado del otrora goleador del equipo rojiblanco.

Los de casa intentaron en los primeros minutos y fueron los que tuvieron la más clara cuando al 53' Abel Hernández en el área, a pase filtrado, disparó y el balón pegó en el poste derecho del arquero visitante.

La visita al no verse presionado, sobrellevó las acciones, como en el primer tiempo, pero creó dos claras opciones, al 61' en disparo lejano de Alfonso González, que Barovero no pudo atajar, se le fue la pelota y en la raya de la portería la rescató. El VAR la revisó y determinó que el balón no rebasó la línea, y la segunda al 68' en una balón a la deriva por el manchón penal que otra vez González disparó y el guardameta argentino, ex-regio, con el hombro desvió para irse a un lado.

Tal fue la insistencia, que al minuto 79 un tiro de esquina de los visitantes, trajo un cabezazo de César Montes, que pegó en el brazo de Ramón Juárez. El VAR la revisó, al igual que en el monitor el árbitro Fernando Guerrero y decretó el penal, bien marcado y ejecutado por Rogelio Funes Mori, para el 0-1, definitivo al 83'.

En los minutos finales, salió expulsado un enojado DT André Jardine, que reclamaba un penal inexistente sobre Jhon Murillo. Entraron de cambio Rubens Sambueza y Sabin Merino, en lugar de Dourado y Sanabria, para tener poder ofensivo, pero no pasó nada, solo un cabezazo a un lado de Abel Hernández. Se añadieron siete minutos y no llegó la igualada, los regios salieron con la victoria por la mínima, 0-1.

Fernando "El Cantante" Guerrero fue el silbante central con trabajo eficiente. Expulsó al DT Jardine y amonestó a Dourado, Murillo, Waller y Sanabria por ADSL, mientras que Medina, Pizarro y Vegas por Rayados Le apoyaron correctamente en las bandas Alberto Morín y Luis García.

EL GOL

MINUTO 83 (0-1): Rogelio Funes Mori cobra un penal bien marcado a la derecha de Barovero.

ALINEACIONES

ATLÉTICO DE SAN LUIS: 1.- M. Barovero; 5.- R. Chávez; 4.- R. Juárez; 30.- L.F. León; 25.- A. Cruz; 16.- J.. Güemez; 8.- J. M. Sanabria (19.- S. Merino 2T); 13.- R. Dourado (10.- R. Sambueza 2T); 15.- F. Waller; 7.- J. Murillo; 9.- A. Hernández. DT André Jardine (BRA).

MONTERREY: 22.- L. Castillo; 33.- J. Medina (17.- J. Gallardo 2T); 3.- C. Montes; 20.- S. Vegas (15.- H. Moreno 2T); 14.- E. Aguirre; 21.- A . González (5.- M. Kraneviter 2T); 27.- L. Romo; 16.- C. Ortiz; 11.- M. Meza (9.- G. Berterame 2T); 7.- R. Funes Mori; 29.- R. Aguirre (30.- R. Pizarro 1T). D.T. Víctor M. Vucetich (MEX).

EL DATO Atlético de San Luis en la jornada 4 visita a Mazatlán, el 22 de julio.

