Atlético de San Luis se presentará en la Leagues Cup

El equipo del Atlético de San Luis se presenta en la Leagues Cup enfrentando al Montreal FC a las 17:00 horas (tiempo de México) en el estadio Saputo, en Quebec, Canadá, en actividad de la segunda jornada del grupo M.

La escuadra potosina tendrá la misión de levantar la cara por los equipos mexicanos pues solamente el Atlas ha podido ganar, mientras que Pumas, Guadalajara, León, Tijuana, Mazatlán y Querétaro han empatado o perdido ante los equipos de la MLS.

La actividad del grupo M ya había comenzado el pasado 26 de julio cuando el Orlando City derrotó por 4-1 al Montreal FC, por lo que esta será una buena oportunidad para los potosinos de poder acercarse a la cima de su sector.

Antes de que se detuviera la Liga MX, Atlético de San Luis se encuentra en la posición 10 con una victoria, 2 empates y una derrota; el equipo de Montreal FC tiene 6 triunfos, 9 empates y 10 perdidos para ubicarse en la posición 11 de la Conferencia del Este en la MLS.

Previo al partido, el técnico Domenec Torrent dijo que es difícil cortar la liga ir y jugar en otros países, además de que los equipos de la MLS tienen un nivel competitivo muy alto.

“Los equipos mexicanos con algunas desventajas como que llevamos cuatro partidos, MLS lleva 24 algunos equipos 26 y confirmar lo difícil que es venir aquí por este campeonato y el nivel también que está alcanzando la MLS, entonces para mí no es ninguna sorpresa el nivel de los equipos en Canadá y en Estados Unidos y estamos preparados mentalmente para afrontar estos partidos sabiendo la dificultad de muchas cosas que nos podemos encontrar en el camino”, dijo el entrenador español.

También el portero Andrés Sánchez dijo que este torneo no es ir de paseo pues del objetivo para ellos es bien claro que es el de buscar ganar sus primeros juegos y luego ir en búsqueda del título del certamen.

“Es ir partido a partido y competir de la mejor manera, sabemos que tenemos un prestigio, una imagen que proteger y lo vamos a hacer a muerte en cada partido, porque la Leagues Cup pasada fue de aprendizaje para todos, y ahora no tiene que ser de esa manera. En nuestra cabeza si no nos vamos con el objetivo de ser campeones, no tenemos nada que hacer allá”, señaló el guardameta.

Sobre la ventaja que tendrán los equipos de la MLS al ser locales y tener las comodidades de estar en casa, el portero de los potosinos fue contundente al decir que no debe ser excusa para que San Luis busque ser protagonista del torneo.

“Siempre es una ventaja para ellos, ellos están en su casa, en su campo yo creo que, si viene aquí un equipo de allá, entre la afición y nosotros pues les pesaría más, sí influye, pero tampoco que sea pretexto y nosotros vamos a compartir de la mejor manera”, señaló.

De quedar eliminado el conjunto potosino en la primera fase, tendrían que esperar un buen tiempo hasta volver a jugar, situación que no le conviene al equipo potosino.

“Es bastante pausado la organización que tienen ellos, entonces nosotros vamos a buscar competir de la mejor manera y sobre todo, buscar la parte de competencia full, todos quisiéramos ganar siempre, pero habrá factores que nos ayuden, habrá factores que no, pero nosotros vamos a competir lo más dignamente y claro que busquemos llegar al último partido”, dijo el guardameta.

