Atlético de San Luis rinde homenaje luctuoso a Mauricio Hernández

Fue el pasado 11 de septiembre cuando se conoció la noticia del fallecimiento de Mauricio Hernández Sepúlveda, gran promotor infantil y último dueño y presidente del extinto equipo profesional Cachorros del Atlético Potosino en la década de los 80'.

Por tal motivo la directiva del Atlético de San Luis encabezada por Jacobo Payán Espinoza, tuvo a bien realizar un homenaje luctuoso, previo al partido del conjunto potosino contra Cruz Azul, el pasado viernes por la noche.

Cortesía | Martín Báez

Ahí en el campo, ante casi un lleno en el coloso de Valle Dorado, el presidente del Atlético de San Luis le hizo entrega a la señora Eduwiges Castillo de Hernández, junto con sus hijas, de una placa de reconocimiento, a la vez que se le recordó con emotivas palabras al malogrado Mauricio, quien fue una de las piezas claves para que se mantuviera el futbol profesional en la ciudad, además de apoyar a infinidad de niños y jóvenes con la Liga Euroval de Futbol Infantil, que marcó una época en la capital potosina.

Cortesía | Martín Báez

El acto fue sencillo pero emotivo, y como invitados especiales por parte de la directiva potosina, estuvieron los ex futbolistas potosinos Víctor "Harlem" Medina, Gerardo Silva, René Isidoro García, además del ex portero internacional mexicano Oscar "Conejo" Pérez, ahora directivo del Cruz Azul, sin faltar el compadre de Mauricio, el ex directivo Ricardo Pérez Amaral.

Al final, con el aplauso de los asistentes al inmueble, se tomaron la foto del recuerdo, agradeciendo la señora Eduwiges y sus hijas el homenaje luctuoso, y recordó que aunque Mauricio no nació en San Luis Potosí, era un potosino de corazón porque se quedó a vivir en esta ciudad.