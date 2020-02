Atlético de San Luis, proyecto a largo plazo; Ángel Gil habló del equipo

Miguel Ángel Gil, Consejero Delegado del Atlético de Madrid, está de visita en la Ciudad de México y ofreció una conferencia de prensa durante el Sports Summit 2020 en la que habló de varios temas, pero también fue cuestionado sobre cual ha sido su experiencia como propietarios de la filial mexicana Atlético de San Luis.

"Desde hace dos años manejamos este equipo, tiempo en el que no ha habido ganancias sino pérdidas económicas para el Atlético de Madrid. Entre eso y que no soy rico, no puedo darme lujos de perder dinero. El Atlético de Madrid da beneficios y la llegada a San Luis es un proyecto a largo plazo, en los dos primeros años ha costado dinero pero la idea es seguir apostando por su crecimiento porque creemos en todo el entorno que envuelve al equipo”, apuntó.

En otros temas, habló de la posibilidad de que no haya descenso por los siguientes cinco años en el futbol mexicano, del que dijo no estar de acuerdo, aunque respetará la decisión de la mayoría en la Asamblea de Dueños que se tenga.

“Pensando en punto de vista egoísta, el no tener el riesgo (de descender) potencializa el valor de las franquicias, te da seguridad, no vives con la pistola en la cien. A nosotros no nos entra (la idea), porque no es nuestra cultura el que no haya un premio vinculado a lo deportivo, tiene que haber un premio y un castigo, y en esa cultura nos hemos criado, pero no me va a quedar más remedio que respetar el punto de la mayoría, y siendo egoísta no me importa porque por lo que tengo entendido va a ser por un periodo no largo por tres o cinco años”.

La charla fue larga y tocó otros temas de importancia en el futbol mexicano como la multipropiedad, violencia en los estadios y el control económico que ejercen los empresarios.