Atlético de San Luis no mejora y pierde 1-2 con Necaxa

No funciona el sistema de André Jardine ni en casa ni fuera, le falta contundencia, gol y ahora hasta la forma de como encarar el partido. Con un pobre desempeño Atlético de San Luis sufrió su tercera derrota de local por 1-2 ante Necaxa, que con lo mínimo se llevó los tres valiosos puntos.

Los 9 mil 464 aficionados ahí presentes en el estadio Alfonso Lastras Ramírez despidieron en ambos tiempos con abucheos a su equipo que se queda con sus mismos 9 puntos y podría descender posiciones, en tanto los necaxistas llegan a 12 puntos y se meten al cuarto lugar general, luego de siete jornada disputadas, ocho para los colchoneros que ya jugaron el partido de la fecha 16, en el Apertura 2022 de la Liga MX.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

LAS ACCIONES

Atlético de San Luis saltó al terreno de juego con su uniforme de visita, amarillo y azul, con una modificación: Dourado en lugar Sambueza en media cancha, y el resto con Barovero, Chávez, Juárez, González, Cruz, Waller, Sanabria, Güemez, Murillo y Merino, para un 4-4-3.

Los primeros diez minutos fue más efectivo Necaxa que de inmediato bien compactado tuvo posesión de balón, sin embargo, sin crear peligro mayor y siendo los locales que sin tener el esférico crearon las primeras dos de peligro.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Al minuto 10 disparo a poste cruzado de Ricardo Chávez que el portero Luis Malagón mandó a un costado; y precisamente en el saque de esquina cobrado por Sanabria, en el área cabeceó el brasileño Rodrigo Dourado, el balón iba para fuera, pero el delantero necaxista Miltón Giménez lo desvía y se va al fondo de las redes, claro autogol para el 1-1 al minuto 11. Sin embargo el gusto duró poco para los de casa, pues tres minutos después al 14', en un balón dividido en el área potosina, Facundo Batista se lo encontró, no lo pensó dos veces y disparó de zurda al poste contrario para que Barovero no pudiera hacer nada. Fue el 1-1.

El partido cayó en un letargo, hasta la afición que apoyaba con todo a los de casa se quedó callada, y fue hasta el minuto 33 que Sanabria por la media cancha, en el centro, pierde la pelota con Fernando Madrigal, quien la conduce y alarga, se barre el defensa potosino Ramón Juárez, pero el balón lo retiene el visitante, que sin marca entra al área y dispara pegado al poste derecho de Barovero, que se lanza pero no evita la anotación, el 1-2 de los hidrorrayos, con el que se fueron al descanso jugando mejor que los de casa, quienes fueron despedidos con abucheos ante su inoperancia y mal desempeño.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

En la parte complementaria si bien es cierto San Luis salió con una mejor disposición y adelantó líneas en busca del empate, careció totalmente de imaginación, de profundidad, muy predecibles sus ataques, demasiado elaborados y con el último toque errado. Necaxa apostó por defenderse y contragolpear, no creó mucho a la ofensiva, pero ni falta le hizo ya que los locales no los metían en apuros.

El DT Jardine por fin al minuto 70 se animó a modificar el once titular a pesar de ir perdiendo, y se tardó; mandó a Sambueza, Hernández, Ferreira y Organista en lugar de Cruz, Waller, Merino y Murillo, pero ni así mejoró el accionar, no pudieron superar el buen parado defensivo de la visita, que aguantó y solo un cabezazo de Abel Hernández los puso en peligro al 76' pero el portero Malagón resolvió bien al desviar. Ya no hubo más y 1-2 para Necaxa.

El árbitro central fue Eduardo Galván con labor correcta, sin problemas. Amonestó a dos visitantes y un local. Le apoyaron bien en las bandas Jorge Sánchez y Michel Caballero.

ALINEACIONES

ATLÉTICO DE SAN LUIS: 1.- M. Barovero; 5.- R. Chávez; 4.- R. Juárez; 23.- R. González; 25.- A. Cruz; 8.- J. Sanabria; 13.- R. Dourado; 15.- F. Waller; 16.- J. Güemez; 7.- J. Murillo; 19.- S. Merino. DT André Jardine (BRA). Entraron de cambio: 10.- R. Sambueza; 12.- V. Ferreira; 17.- A. Organista, y 27.- U. García.

NECAXA: 1.- L. Malagón; 4.- A. Peña; 5.- A. Parra; 6.- J. Segovia; 8.- F. Madrigal; 9.- M. Giménez; 11.- F. Batista; 12.- A. Araos; 16.- J. Esquivel; 17.- B. García; 18.- B. Garnica. DT. Jaime Lozano (MEX). Entraron de cambio: 21.- J. Godinez; 3.- A. Oliveros; 30.-P. Monreal; 25- V. Poggi, y 27.- H. Jurado.