Atlético de San Luis niega racismo y pide se investigue el caso

Posterior a los hechos denunciados por el Club Santos Laguna al finalizar el partido con relación a la supuesta agresión verbal que sufrió el jugador ecuatoriano Félix Torres por parte de elementos del Atlético de San Luis, el Club Potosino mediante comunicado expresó de manera textual lo siguiente:

"Club Atlético de San Luis siempre ha tenido como ideología y postura oficial la cero tolerancia ante el racismo y la violencia, por lo cual condenamos enérgicamente cualquier tipo de expresión que haya podido suceder en el partido de ayer entre Atlético de San Luis frente a Santos Laguna.

Estamos en la mejor disposición para entregar cualquier tipo de material que exhiba cualquier tipo de violencia física, verbal o racista, esto con la finalidad de concluir el informe arbitral, el cual cabe destacar, no menciona ninguna falta producida por actos racistas, sin embargo, si consta en el acta la fuerza excesiva con la cual fue empujado uno de nuestro recoge balones pertenecientes a la categoría Sub 17.

Por otra parte, queremos informar que, en caso de haberse producido este hecho tan reprobable de racismo, se tomarán cartas en el asunto", concluye el comunicado oficial dirigido a la afición, medios de comunicación y público en general.

Cabe mencionar que al finalizar el partido, durante la conferencia de prensa, a la cual asistió el profesor Pedro García, auxiliar del DT Leonel Rocco, quien no podía estar presente al haber sido expulsado, al ser cuestionado sobre el tema, únicamente afirmó: "Nosotros venimos a jugar, no a discriminar ni atacar, no tenemos esa ideología en el Club".

Así mismo, al conocerse el hecho de un posible racismo durante el partido disputado anoche en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, publicó en sus redes sociales: "Ante hechos reportados en el partido Atlético de San Luis contra Club Santos, reitero que cualquier tipo de discriminación NO se tolerará en la Liga MX. Una vez que concluya la investigación se establecerán las sanciones correspondientes para evitar se repitan lamentables expresiones".

Así que será en los siguientes días cuando se conozca la resolución en torno a este caso.

Fue en el tiempo de compensación cuando se suscita el hecho, durante un connato de bronca entre jugadores potosinos y laguneros.

