Atlético de San Luis llama a frenar el COVID-19

Mediante tres videos publicados donde aparecen las futbolistas Cinthia Monreal, Paola Urbieta e Ivonne Santillán, Atlético de San Luis femenil exhorta a los potosinos a quedarse en casa y acatar las recomendaciones de las autoridades de salud para evitar la propagación del coronavirus.

La portera Cinthia Monreal hace cuatro recomendaciones para evitar contagiarse del coronavirus: no salir de viaje, no asistir a fiestas, no acudir a lugares concurridos y permanezcan en casa. "Queremos verlos pronto y necesitamos de su apoyo" menciona en su frase final.

Por su parte, Paola Urbieta en video grabado desde su casa habla sobre la importancia de quedarse en casa:

"Algunas de las actividades que podemos hacer en casa para no aburrirnos es ver series y películas en la tv o en computadora, como Luna de Miel en familia y La Propuesta que son mis pelis favoritas; otra actividad son los juegos de mesa que pueden disfrutar con sus seres queridos, jugar videojuegos, leer un libro ya sea físico o electrónico. Y recuerden #YoMeQuedoEnCasa", concluye diciendo.

Ivonne Santillán comenta: "Es bueno quedarse en casa donde pueden disfrutar de ver series en televisión, computadora o celular, entre estás Betty La Fea, Academia de Cachorros Elite y A rienda suelta. Y recuerden #YoMeQuedoEnCasa".