Atlético de San Luis invicto; derrota a Cruz Azul 2-1

La afición gritó a todo pulmón las anotaciones de Luis Reyes y Germán Berterame que le dieron la victoria al Atlético de San Luis después de casi seis meses de no ganar en casa. Cruz Azul la víctima por 2-1, en la jornada 2 del Clausura 2020 de la Liga MX.

Ante 21 mil 760 aficionados se vivió una noche de alegría en el estadio Alfonso Lastras con la victoria, que se había negado desde el 28 de julio que se le ganó a Monterrey, en la jornada dos del Apertura 2019.

El DT Guillermo Vázquez apostó por la misma alineación del partido ante Tigres de un inicio, en tanto que Cruz Azul hizo tres cambios, incluyó a sus refuerzos Luis Romo y Pablo Ceppelini y Adrián Aldrete.

Apenas al minuto dos, Ibáñez tuvo la primera cuando en un contragolpe, a pase filtrado de Mayada, disparo cruzado y José de Jesús Corona mandó a tiro de esquina,

En todo el primer tiempo, San Luis apostó a la velocidad y brincar líneas, ante una defensa cementera lenta. Los visitantes alentados por una buena porra, buscaron hacer daño a base de llegadas con balón controlado, pero fueron poco efectivos ante el buen parado del equipo de casa.

Corría el minuto 36 cuando una falta por centro a favor de San Luis, adelante de media luna, provocó un tiro libre. Esté fue cobrado por Luis “Huesos” Reyes, que disparó raso, el balón pegó en la barrera y se fue al poste derecho, sin que Corona pudiera hacer algo, pues reaccionó tarde. Fue el 1-0 que la afición gritó a todo pulmón, siendo el único tanto de los primeros 45 minutos.

Los mismos veintidós jugadores saltaron a la cancha a la parte complementaria, pero cambió de inicio el partido, ahora Cruz Azul fue otro, atacando y presionando la salida del equipo de casa. Esto le redituó en tener más el balón, ante un San Luis que le cedió la media cancha, pero buscó en base a velocidad el contragolpe.

Así después de varias llegadas llegó la igualada visitante, cuando en una mala salida de la defensa local, le llegó el balón a Jonathan Rodríguez, que por izquierda recortó al centro, eludió a dos defensas y disparo raso, al poste derecho. 1-1.

Parecía que la máquina caminaría hacía la senda del triunfo, pero bajó su ritmo, se conformó y San Luis empezó a apretar, alentado por su afición. Así por la banda derecha peleó el balón Nico Ibáñez, desbordó y puso un pase filtrado hacía atrás, a la media luna, que recibió Berterame, quien no lo pensó y disparó raso cruzado, Corona se lanzó, pero el balón lo superó para el 2-1 del equipo de casa al minuto 75.

Los últimos quince minutos San Luis se paró bien, no cometió más errores, Memo Vázquez hizo modificaciones, entró Jorge Sánchez, Carlos Gutiérrez y Oscar Macías, jóvenes que se aplicaron para sacar la victoria, ante la algarabía de la afición.

LOS GOLES

MINUTO 36 (1-0 ADSL): Luis Reyes cobra un tiro libre por el centro, dispara rasó y desvía el balón la barrera, esté se va al fondo de las redes.

MINUTO 62 (1-1): Jonathan Rodríguez elude a dos defensas al centro, dispara raso pegado al poste derecho. Felipe Rodríguez nada pudo hacer.

MINUTO 75 (2-1): Germán Berterame recibe el balón en la media luna, dispara raso al poste contrario. JJ Corona nada pudo hacer.

ARBITRAJE

Oscar Macías Romo fue árbitro central, sin mayores problemas, amonestó a Berterame por San Luis, a Domínguez y Aguilar por Cruz Azul. Bien en las bandas César Cerritos y José de Jesús Baños

ALINEACIONES

ATLÉTICO DE SAN LUIS: 1.- C. Rodríguez; 4.- M. Catalán; 5.- M. Abrante (J. Sánchez 2T); 28.- D. Escalante; 16.- L. Reyes; 30.- L. F. León; 2.- J. D. Castro (Oscar Macías 2T). Berterame; 18.- C. Mayada; 9.- N. Ibáñez; 22.- I. González (C. Gutiérrez 2T) DT. G. Vázquez, MEX.

CRUZ AZUL: 1.- J. Corona; 4.- J. Domínguez; 23.- P. Aguilar; 24.- J. Escobar; 19.- A. Aldrete; 7.- L. Romo; 11.- E. Hernández (14.- M. Domínguez); 7.- L. Romo; 22.- R. Baca (26.- S. Jiménez); 29.- R. Alvarado; 8. P. Ceppelini; 21.- J. Rodríguez. DT. R.D. Siboldi, URU.

PRÓXIMO PARTIDO

Atlético de San Luis recibe el 21 de enero a Tijuana en los octavos de final de Copa MX y el domingo 26 visita a Necaxa, en la jornada 3 de Liga MX.