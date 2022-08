Atlético de San Luis femenil ya ganó en el Apertura 2022

Con goles de Estefanía Izaguirre y la cumpleañera Beatriz Parra, Atlético de San Luis sorprendió al derrotar 2-1 Cruz Azul, en el estadio Alfonso Lastras Ramírez ante 991 aficionados que lo celebraron en grande.

Con la victoria suman sus tres primeras unidades del torneo luego de cuatro derrotas al hilo y caer al último lugar. Las cementeras pierdan lo invicto y se quedan con 8 unidades, luego de no poder mantener la ventaja y perdonar en la parte complementaria.

LAS ACCIONES

Atlético de San Luis con uniforme amarillo con azul lo arrancó con diez jugadoras del partido anterior y solo Mariela García fue la novedad, haciendo su debut. Cruz Azul con su uniforme en blanco y short azul repitió alineación.

Un primer tiempo nada atractivo ofrecieron ambas escuadras, de bostezo, con malos pases, centros poco efectivos y muchos roces. Muy cortadas las acciones que trajo la amarilla a la debutante García por las locales.

Cortesía | Atlético de San Luis Femenil

Y de las pocas opciones que hubo, en una jugada a balón parado al minuto 31 a favor de la visita, centro largo por derecha que le llega a la defensa Claudia Cid, que con seco testarazo dejó parada a la portera Buenfil, anotando el gol de la quiniela. O-1 visitante.

Despertó San Luis con el tanto en contra y ahora sí buscó la igualada, pero muy partido en sus líneas y solo intentó con centros sin ton ni son y un par de disparos lejanos de Natalia Gómez Junco sin problemas para la portera cruzazulina Itzayana González.

En la parte complementaría la tónica del partido no cambió y San Luis no llegaba a la portería rival, Cruz Azul en cambio, sin hacer mucho tuvo dos opciones claras para finiquitar el partido, pero la arquera Buenfil contuvo metralla y evitó más goles.

Cortesía | Atlético de San Luis Femenil

El DT Samayoa mandó varios cambios por las locales, buscando el revulsivo y lo logró con Itzia Tenahua y Estefanía Izaguirre que se entendieron con Bea Parra y empezaron a crear llegadas de mayor peligro.

Y así al minuto 72 Izaguirre logró el 1-1 en remate de pierna a centro raso de Joana Robles. San Luis no bajó el ritmo y de nuevo al 86' un pase filtrado a la española Bea Parra, que estaba en fuera de lugar, lo controló y de media vuelta disparó raso a la salida de la portera y anotó el 2-1 en el día de su cumpleaños. La silbante Diana Pérez Borja y la asistente uno Elva Gutiérrez no señalaron nada y el tanto fue al marcador, que ya no se movió.

La árbitro Diana Pérez Borja con un trabajo deficiente al no marcar el fuera de lugar en el segundo gol potosino. En las bandas le apoyaron Elva Gutiérrez y Carlos Hernández.

ALINEACIONES

ATLÉTICO DE SAN LUIS:.- 31.- N. Buenfil; 12.- J. Dávila; 14.- V. González; 26.-M. Perarnau; 5.- C. Hernández; 10.- J. Robles; 11.- N. Gómez Junco; 28.- S. González; 7.- D. Carrandi; 25.- B. Parra. DT F. Samayoa ( MEX).

CRUZ AZUL: 1.- I. González; 5.-G. Lozada; 7.- M. Sánchez; 29.- C. CID; 6.- M. Arciniega; 11.- N. Vidrio; 18.- D. García; 21.- K. Abud; 22.- H. Velázquez; 16.- A. Huerta; 35.- R. Huerta. DT Carlos Pérez (MEX).

EL DATO Atlético de San Luis visitará a Pumas UNAM el sábado 6 de agosto en la jornada seis.

La información deportiva más reciente que "El Sol de San Luis" tiene para ti; haz click aquí